Így már jobb érzés lesz megállni az M7-es pihenőiben! Zala is érintett
Egy folyamatosan zajló projektsorozat néhány eleme befejeződött. Megújult több pihenőhely az M7-es autópályán.
Megújult féltucat pihenőhely az M7-es autópályán, a zalai szakasz is érintett
Forrás: Facebook/MKIF Zrt.
Az országos úthálózat fejlesztései során az elmúlt időszakban megújult több pihenőhely az M7-es autópályán, írta meg a magyarepitok.hu az MKIF Magyar Koncesszió Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közösségi oldalán megjelent tájékoztatásra hivatkozva.
Hat modern pihenőhely az M7-es autópályán
Azt írják, hogy hat pihenőpárban felújították a mosdókat, és családbarát valamint aktív kikapcsolódást biztosító projektelemek telepítettek. Ezzel hat pihenőpár lett modernebb, biztonságosabb és kényelmesebb a teljeskörű felújításnak köszönhetően, az országhatár és a főváros felé tartó oldalon is.
Két zalai pihenőhelyet is érintett a felújítás
Összesen hat pihenőpár fejlesztése történt meg, Zalában a munkálatok a zalakomárit és a sormásit érintették.
- Balatonlelle pihenőhely
- Táskai pihenőhely
- Zalakomár pihenőhely
- Balatonkeresztúr pihenőhely
- Szegerdő pihenőhely
- Sormás pihenőhely
Kiemelik, hogy ezek a helyszínek gyermekbarát fejlesztéseket is kaptak. Ezenkívül folytatták az útfelületek megújítását, több mint 76 ezer négyzetméter burkolt felület kapott új aszfaltréteget.
A projekt keretében:
- teljeskörű növényzetmegújítás történt, új cserjéket, fákat ültettek; füvesített területeket alakítottak ki;
- új utcabútorokat helyeztek el, rendezett tereket adtak át;
- modern térvilágítás épült ki, több helyen (az ún. egyszerű pihenőkben) korszerű, intelligens, forgalomtól függő fényerő-szabályzással;
- a családbarát és aktív kikapcsolódást új játszóterek, játszóvárak és fitnesz parkok támogatják,
- illetve a pihenők a telefonok töltésére is alkalmas okospadokat és információs táblákat is kaptak.
- A biztonság és energiahatékonyság jegyében az MKIF térfigyelő kamerarendszereket telepített, a mosdóhelyiségeket teljesen felújította és napelemes rendszereket szerelt fel a fenntartható energiafelhasználásért. Mindemellett élményvisszajelző rendszer is kikerült, az utazói vélemények összegyűjtésére és a komfort javítása érdekében.