Megújulás a sztrádán

2 órája

Így már jobb érzés lesz megállni az M7-es pihenőiben! Zala is érintett

Egy folyamatosan zajló projektsorozat néhány eleme befejeződött. Megújult több pihenőhely az M7-es autópályán.

Korosa Titanilla
Így már jobb érzés lesz megállni az M7-es pihenőiben! Zala is érintett

Megújult féltucat pihenőhely az M7-es autópályán, a zalai szakasz is érintett

Forrás: Facebook/MKIF Zrt.

Az országos úthálózat fejlesztései során az elmúlt időszakban megújult több pihenőhely az M7-es autópályán, írta meg a magyarepitok.hu az MKIF Magyar Koncesszió Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közösségi oldalán megjelent tájékoztatásra hivatkozva.

pihenőhely az M7-es autópályán játszótéri elemekkel
Modern pihenőhely az M7-es autópályán, hat helyen történt felújítás
Forrás: Facebook/MKIF Zrt.

Hat modern pihenőhely az M7-es autópályán

Azt írják, hogy hat pihenőpárban felújították a mosdókat, és családbarát valamint aktív kikapcsolódást biztosító projektelemek telepítettek. Ezzel hat pihenőpár lett modernebb, biztonságosabb és kényelmesebb a teljeskörű felújításnak köszönhetően, az országhatár és a főváros felé tartó oldalon is.

Két zalai pihenőhelyet is érintett a felújítás

Összesen hat pihenőpár fejlesztése történt meg, Zalában a munkálatok a zalakomárit és a sormásit érintették. 

  • Balatonlelle pihenőhely
  • Táskai pihenőhely
  • Zalakomár pihenőhely
  • Balatonkeresztúr pihenőhely
  • Szegerdő pihenőhely
  • Sormás pihenőhely

Kiemelik, hogy ezek a helyszínek gyermekbarát fejlesztéseket is kaptak. Ezenkívül folytatták  az útfelületek megújítását, több mint 76 ezer négyzetméter burkolt felület kapott új aszfaltréteget.

Megújult pihenőhely az M7-es autópályán
Forrás: Facebook/MKIF Zrt.

A projekt keretében:

  • teljeskörű növényzetmegújítás történt, új cserjéket, fákat ültettek; füvesített területeket alakítottak ki;
  • új utcabútorokat helyeztek el, rendezett tereket adtak át;
  • modern térvilágítás épült ki, több helyen (az ún. egyszerű pihenőkben) korszerű, intelligens, forgalomtól függő fényerő-szabályzással;
  • a családbarát és aktív kikapcsolódást új játszóterek, játszóvárak és fitnesz parkok támogatják,
  • illetve a pihenők a telefonok töltésére is alkalmas okospadokat és információs táblákat is kaptak.
  • A biztonság és energiahatékonyság jegyében az MKIF térfigyelő kamerarendszereket telepített, a mosdóhelyiségeket teljesen felújította és napelemes rendszereket szerelt fel a fenntartható energiafelhasználásért. Mindemellett élményvisszajelző rendszer is kikerült, az utazói vélemények összegyűjtésére és a komfort javítása érdekében.

 

 

