Így már jobb érzés lesz megállni az M7-es pihenőiben! Zala is érintett

Az országos úthálózat fejlesztései során az elmúlt időszakban megújult több pihenőhely az M7-es autópályán, írta meg a magyarepitok.hu az MKIF Magyar Koncesszió Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közösségi oldalán megjelent tájékoztatásra hivatkozva.

Modern pihenőhely az M7-es autópályán, hat helyen történt felújítás

Forrás: Facebook/MKIF Zrt.

Hat modern pihenőhely az M7-es autópályán

Azt írják, hogy hat pihenőpárban felújították a mosdókat, és családbarát valamint aktív kikapcsolódást biztosító projektelemek telepítettek. Ezzel hat pihenőpár lett modernebb, biztonságosabb és kényelmesebb a teljeskörű felújításnak köszönhetően, az országhatár és a főváros felé tartó oldalon is.

Két zalai pihenőhelyet is érintett a felújítás

Összesen hat pihenőpár fejlesztése történt meg, Zalában a munkálatok a zalakomárit és a sormásit érintették.

Balatonlelle pihenőhely

Táskai pihenőhely

Zalakomár pihenőhely

Balatonkeresztúr pihenőhely

Szegerdő pihenőhely

Sormás pihenőhely

Kiemelik, hogy ezek a helyszínek gyermekbarát fejlesztéseket is kaptak. Ezenkívül folytatták az útfelületek megújítását, több mint 76 ezer négyzetméter burkolt felület kapott új aszfaltréteget.

Megújult pihenőhely az M7-es autópályán

Forrás: Facebook/MKIF Zrt.

A projekt keretében: