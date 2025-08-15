1 órája
Újabb bántalmazás az egyházi óvodában? Vizsgálat indult, hogy fényt derítsenek az igazságra
Újabb bántalmazási gyanú a nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvodában. Ezúttal egy több mint tíz évvel ezelőtti történet került a felszínre, amelyről a piarista rend számolt be. A szerzetesek nem söprik asztal alá az esetleges problémákat!
Nem sokkal korábban került napvilágra, hogy a gyerekek állítása szerint az egyik óvodapedagógus többször bántalmazta, pofozta és a folyosóra lökte a rá bízott gyermekeket, s az is előfordult, hogy büntetésből benti öltözékben küldte ki őket téli időjárási körülmények között az udvarra. Mint arról beszámoltunk, Zsódi Viktor piarista tartományfőnök bocsánatot kért az atrocitásokért, az óvodapedagógus pedig írásbeli figyelmeztetést kapott.
Piarista következetesség: újabb vizsgálat
Most újabb ügyet hozott nyilvánosságra a Piarista Rend Magyar Tartománya, amelyhez augusztus 11-én egy volt óvodás fordult, aki azt állítja: több mint tíz évvel ezelőtt, a 2010-es évek elején fizikai bántalmazás érte a nagykanizsai intézményben. A rend a bejelentést haladéktalanul továbbította a hatóságok felé és belső vizsgálatot indított.
A gyerekek feltétlen védelme
"A Piarista Rend Magyar Tartománya elkötelezett a teljes körű igazságfeltárás és a ránk bízott gyermekek feltétlen védelme mellett", olvasható a kommünikében, amely emlékeztet: 2019 óta működtetik a Biztonságos Iskola Tartományi Tanácsot (BITT), amelynek legfőbb célja az elfogadó és gyermekközpontú környezet megteremtésének és fenntartásának elősegítése. A mostani bejelentés nyomán a BITT megkezdte a tényfeltárást, s az esetet jelentették a hatóságoknak is, amelyekkel mindenben együttműködnek, hogy fény derüljön az igazságra.
A lelkiismeret szava
A rend képviselője korábban a Szemlélek magazinnak adott interjújában úgy fogalmazott: „a felelősségünk nem merülhet ki a jogszabályok betartásában, hanem a lelkiismeret szavát kell követnünk”. A most kiadott közlemény leszögezi: "a múlt sebeit akkor gyógyíthatjuk be, ha szembenézünk velük, és olyan rendszert építünk, amely a jövőben a leghatékonyabban védi meg a gyermekeket. Minden bejelentést a személyiségi jogok tiszteletben tartásával és a legmagasabb szintű komolysággal kezelünk".
