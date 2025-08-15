Újabb bántalmazás az egyházi óvodában? Vizsgálat indult, hogy fényt derítsenek az igazságra

Nem sokkal korábban került napvilágra, hogy a gyerekek állítása szerint az egyik óvodapedagógus többször bántalmazta, pofozta és a folyosóra lökte a rá bízott gyermekeket, s az is előfordult, hogy büntetésből benti öltözékben küldte ki őket téli időjárási körülmények között az udvarra. Mint arról beszámoltunk, Zsódi Viktor piarista tartományfőnök bocsánatot kért az atrocitásokért, az óvodapedagógus pedig írásbeli figyelmeztetést kapott.

A piarista óvodában korábban is történhetett bántalmazás? Most ezt is kivizsgálják

Forrás: Facebook

Piarista következetesség: újabb vizsgálat

Most újabb ügyet hozott nyilvánosságra a Piarista Rend Magyar Tartománya, amelyhez augusztus 11-én egy volt óvodás fordult, aki azt állítja: több mint tíz évvel ezelőtt, a 2010-es évek elején fizikai bántalmazás érte a nagykanizsai intézményben. A rend a bejelentést haladéktalanul továbbította a hatóságok felé és belső vizsgálatot indított.

Bántalmazás az óvodában? A rend minden panaszt komolyan vesz

Forrás: Getty Images

A gyerekek feltétlen védelme

"A Piarista Rend Magyar Tartománya elkötelezett a teljes körű igazságfeltárás és a ránk bízott gyermekek feltétlen védelme mellett", olvasható a kommünikében, amely emlékeztet: 2019 óta működtetik a Biztonságos Iskola Tartományi Tanácsot (BITT), amelynek legfőbb célja az elfogadó és gyermekközpontú környezet megteremtésének és fenntartásának elősegítése. A mostani bejelentés nyomán a BITT megkezdte a tényfeltárást, s az esetet jelentették a hatóságoknak is, amelyekkel mindenben együttműködnek, hogy fény derüljön az igazságra.

A lelkiismeret szava

A rend képviselője korábban a Szemlélek magazinnak adott interjújában úgy fogalmazott: „a felelősségünk nem merülhet ki a jogszabályok betartásában, hanem a lelkiismeret szavát kell követnünk”. A most kiadott közlemény leszögezi: "a múlt sebeit akkor gyógyíthatjuk be, ha szembenézünk velük, és olyan rendszert építünk, amely a jövőben a leghatékonyabban védi meg a gyermekeket. Minden bejelentést a személyiségi jogok tiszteletben tartásával és a legmagasabb szintű komolysággal kezelünk".