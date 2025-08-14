Ilyen csodát még nem látott: látványos csillageső zúdult Zalaszabarra

Olvasónk elmondta: a fényszennyezéstől távol az éjszaka sötétjében várták a csillaghullást. A Perseidák az egyik legismertebb, fényes meteorokat és sűrű hullást produkáló meteorraj. A hullócsillagokat Szent Lőrinc könnyeinek is nevezik. A gyermekek kívánságokkal is készültek, hiszen úgy tartják, ha valaki hullócsillagot lát és kíván valamit magában, az teljesül. Ők pedig sokat láttak, bár a két nappal ezelőtti telihold fénye némileg rontott a fényviszonyokon.

A fényképezőgép gyönyörű felvételeket rögzített, de szabad szemmel is látható volt, a Perseidák hogyan hasítottak az égbolton

Fotó: Olvasó