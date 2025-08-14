2 órája
Ilyen csodát még nem látott: látványos csillageső zúdult Zalaszabarra
Lélegzetelállító fényképeket kaptunk egyik olvasónktól, aki a Perseidák meteorraj miatt feküdt ki családjával kedden a zalaszabari hegyre, hogy megcsodálja a csillaghullást.
Perseidák záporoztak Zalaszabar felett, olvasónk sátrat vert a különleges alkalomra
Fotó: Olvasó
Olvasónk elmondta: a fényszennyezéstől távol az éjszaka sötétjében várták a csillaghullást. A Perseidák az egyik legismertebb, fényes meteorokat és sűrű hullást produkáló meteorraj. A hullócsillagokat Szent Lőrinc könnyeinek is nevezik. A gyermekek kívánságokkal is készültek, hiszen úgy tartják, ha valaki hullócsillagot lát és kíván valamit magában, az teljesül. Ők pedig sokat láttak, bár a két nappal ezelőtti telihold fénye némileg rontott a fényviszonyokon.