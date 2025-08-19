Hungarikum egy kis csavarral: Új pékség nyílt Zalában, itt az édesszájúak új fellegvára! (galéria)

Hat nappal ezelőtt, augusztus 13-án nyitott meg a pékség, egészen pontosan a Kürtisztikum-Jégsarok. A hely üzemeltetője, a nagykanizsai Domokos Zsolt nem ismeretlen a kürtőskalács készítésében, hiszen 25 éve süti a finomságokat. A 13-as szám pedig a szerencseszáma lett, miután egyik lánya, Hanna július 13-án, a másik Olívia november 13-án született. Zsoltnak a számmisztika mellett a kürtőskalács sütése is nagyon fontos lett, hiszen az élete során mindig kiutat mutatott neki a slamasztikából.

Domokos Zsolt készíti a kürtőskalácsot az új nagykanizsai pékségben

Fotó: Szakony Attila

Pékség: véletlenül hallott a kürtőskalácsról

Kezdjük az elején. Domokos Zsolt őszintén beszélt arról, hogy élete 1999-ben zátonyra futott, olyannyira, hogy egy darabig nem volt hol álomra hajtania a fejét és hajléktalanként tengette az életét. Aztán pizzafutár lett és a véletlen folytán került kapcsolatban a kürtőskalács készítésével.

– Az akkori főnököm fiának egyszer egy részeg férfi azt ecsetelte mekkora biznisz a kürtőskalács sütés és rá akart sózni egy ilyen gépet – mesélte Zsolt. – Füleltem közben és javasoltam a srácnak vegyük meg együtt. Ő viszont nem szerette volna, ám a félretett pénzemből az egyik haverommal közösen megvettük a gépet. Nekiálltunk egy házban sütni a kürtőskalácsot és 2000. márciusától Lenti, Letenye és Nagykanizsa piaci árusainak szállítottuk darabját 100 forintért.

Alakul a kürtőskalács tésztája Domokos Zsolt kezei között a pékségben

Fotó: Szakony Attila

Saját, egyedi receptúra

Autodidakta módon rázódtak bele az édesség készítésébe. Zsolt szerint a kezdeti sütések gyakran kudarcba fulladtak, a hozzávalók valamelyikéből vagy túl sokat, vagy túl keveset tettek a tésztába. A recept összeállítása saját fejlesztés eredménye, ami aztán valóban "betalált", arra már kifejezetten büszke.

Lakásból egy büfébe

– Abban a bizonyos házban napi 600 darab kalácsot sütöttünk – folytatta. – Az egyik mozgóárusunk az akkori ÁNTSZ irodájában is kínálta a kürtőskalácsot, vagyis az otthoni sütést gyorsan be kellett fejezni. Ezután a Mező-gimnázium mellett épült egy büfé, ahol már rengeteg szabálynak kellett megfelelni, ráadásul olykor megnehezítették a dolgunkat is. Utóbbi hely mára sikersztori lett, ahol először csak kürtőskalácsot kínáltak éjjel-nappal, mely később kiegészült kézműves hamburgerekkel.