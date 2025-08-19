augusztus 19., kedd

Hungarikum

1 órája

Hungarikum egy kis csavarral: Új pékség nyílt Zalában, itt az édesszájúak új fellegvára! (galéria)

Címkék#Domokos Zsolt#pékség#kürtőskalács

Új pékség nyílt Nagykanizsa belvárosában. Az Erzsébet-tér 2. szám alatti pékség olyan finom édes illatokkal csábítja a vásárolókat, hogy amellett nem lehet szó nélkül elmenni. A pirított cukor és fahéj illata valósággal körbelengi a környéket.

Benedek Bálint
Hungarikum egy kis csavarral: Új pékség nyílt Zalában, itt az édesszájúak új fellegvára! (galéria)

Új pékség nyílt Nagykanizsa belvárosában

Fotó: Szakony Attila

Hat nappal ezelőtt, augusztus 13-án nyitott meg a pékség, egészen pontosan a Kürtisztikum-Jégsarok. A hely üzemeltetője, a nagykanizsai Domokos Zsolt nem ismeretlen a kürtőskalács készítésében, hiszen 25 éve süti a finomságokat. A 13-as szám pedig a szerencseszáma lett, miután egyik lánya, Hanna július 13-án, a másik Olívia november 13-án született. Zsoltnak a számmisztika mellett a kürtőskalács sütése is nagyon fontos lett, hiszen az élete során mindig kiutat mutatott neki a slamasztikából.

pékség
Domokos Zsolt készíti a kürtőskalácsot az új nagykanizsai pékségben
Fotó: Szakony Attila

Pékség: véletlenül hallott a kürtőskalácsról

Kezdjük az elején. Domokos Zsolt őszintén beszélt arról, hogy élete 1999-ben zátonyra futott, olyannyira, hogy egy darabig nem volt hol álomra hajtania a fejét és hajléktalanként tengette az életét. Aztán pizzafutár lett és a véletlen folytán került kapcsolatban a kürtőskalács készítésével.

– Az akkori főnököm fiának egyszer egy részeg férfi azt ecsetelte mekkora biznisz a kürtőskalács sütés és rá akart sózni egy ilyen gépet – mesélte Zsolt. – Füleltem közben és javasoltam a srácnak vegyük meg együtt. Ő viszont nem szerette volna, ám a félretett pénzemből az egyik haverommal közösen megvettük a gépet. Nekiálltunk egy házban sütni a kürtőskalácsot és 2000. márciusától Lenti, Letenye és Nagykanizsa piaci árusainak szállítottuk darabját 100 forintért.

pékség
Alakul a kürtőskalács tésztája Domokos Zsolt kezei között a pékségben
Fotó: Szakony Attila

Saját, egyedi receptúra

Autodidakta módon rázódtak bele az édesség készítésébe. Zsolt szerint a kezdeti sütések gyakran kudarcba fulladtak, a hozzávalók valamelyikéből vagy túl sokat, vagy túl keveset tettek a tésztába. A recept összeállítása saját fejlesztés eredménye, ami aztán valóban "betalált", arra már kifejezetten büszke.

Lakásból egy büfébe

– Abban a bizonyos házban napi 600 darab kalácsot sütöttünk – folytatta. – Az egyik mozgóárusunk az akkori ÁNTSZ irodájában is kínálta a kürtőskalácsot, vagyis az otthoni sütést gyorsan be kellett fejezni. Ezután a Mező-gimnázium mellett épült egy büfé, ahol már rengeteg szabálynak kellett megfelelni, ráadásul olykor megnehezítették a dolgunkat is. Utóbbi hely mára sikersztori lett, ahol először csak kürtőskalácsot kínáltak éjjel-nappal, mely később kiegészült kézműves hamburgerekkel.

Bár Zsolt később kiszállt abból az üzletből, de a 2015 óta Hungarikum gyűjteménybe is bekerült kürtőskalács készítésről nem mondott le. Szlovéniában is rövid ideig sütötte a kalácsot, majd több helyről is megkeresték, hogy segítsen a beindítani bizonyos helyeket.

pékség
A cukormázas kürtőskalácsot különféle ízesítésekben lehet kérni
Fotó: Szakony Attila

A Kürtisztikum valami más...

– Egy párkapcsolati válságból ismét a kürtőskalács mutatott kiutat – tette hozzá. – Decemberben kezdtem el újra sütni, Kürtisztikum néven. A kürtőskalácsból egy felet kikenünk minőségi mogyorókrémmel ebbe kerül négy adag fagylalt. Ezen kívül az év többi napjára is készülünk meglepetésekkel, töltelékekkel és ötletekkel. A legolcsóbb alapanyagok helyett minőségi, kipróbált hozzávalókkal dolgozunk, amin nem változtatunk. Ez a tartósítószer- és adalékmentes receptünk bevált, ahogy a mottónk is szól: "Ilyen jót nem ettél, ha tőlünk még nem vettél." Ezt olyan nagyon komolyan gondoljuk, hogy erre még pénzvisszafizetési garanciát is vállalunk. Az összes csomagolt kalácson rajta van a telefonszámunk, ha valaki nem ért egyet a mottónkkal, akkor visszafizetjük a kürtőskalács árát.

pékség
A kalács belsejét nutellával kenik be, majd érkezik a fagylalt. Valódi ízorgia
Fotó: Szakony Attila

A kürtőskalács hozzávalói:

  • liszt,
  • porcukor,
  • vaníliás cukor,
  • citrom,
  • só,
  • élesztő,
  • margarin,
  • tej

Domokos Zsolt fontosnak tartja az új pékséget, de van egy üzemük is, ahonnan a mozgóárusaik egy héten egyszer Nagykanizsán és a környékbeli városokban is felbukkannak. Ehhez kialakítottak egy diákmunkás projektet, de felnőttek is dolgoznak náluk.

pékség
A kürtőskalács sütőfái pihennek, amíg készül a tészta, hagyományosan adalék- és tartósítószermentesen, garanciával
Fotó: Szakony Attila

S, hogy mennyibe kerül a kürtőskalács?

– A körtőskalács ára országosan 1000 ás 3600 forint között mozog – mondta. – A vaníliás, a fahéjas, a kakaós, a diós, a kókuszos, a cukordrazsés, a bountys és a fagylalttal töltött verzió egyaránt 1200 forint, míg a nutellás és a pisztáciás 1600 forint. A legnépszerűbb a vásárlók körében a fahéjas, a dobogó második fokán cukormázas áll, a harmadik helyen pedig a kakaós, a kókuszos és diós holtversenyben áll. A frissen kisült kürtőskalács 20 centiméter magas és mintegy 220 grammot nyom.

Új pékség nyílt Zalában

Fotók: Szakony Attila

 

