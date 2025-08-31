Hihetetlen...
Patakba zuhant a kocsi – a két nő szerencsésen megúszta a balesetet
Patakba zuhant egy autó Ausztriában. Pedig a két nő semmi szabálytalant nem tett, mindössze a GPS utasításait követte. Kár volt...
A Rußbach-patakból húzták ki a tűzoltók a kocsit, miután az belecsúszott. A sofőr és utasa a Lassee-tó felé tartott, de nem az állami utakon, mivel a navigációs rendszer egy földútra irányította őket. Ott a kocsi megcsúszott, majd a patakba zuhant. A két nőknek sikerült kiszabadulnia a járgányból, amely fokozatosan megtelt vízzel.
