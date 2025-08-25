Fittyet hánynak a tiltásra az autósok – lassan "háborús" lesz a helyzet

Az egyik fotóhoz például ezt írta: rendszeres és mindennapos jelenet a nagykanizsai kórház hátsó bejáratához közeli Mária utcában. Ott a "várakozni tilos" tábla, de többen mégis megálltak a fűre. Azt hiszik, ha nem az úttesten parkolnak, akkor szabályosak. Igaz, hogy a város többször kiadott közleményt, hogy mostantól aztán jól megbüntetik, aki a fűre áll – hát ennek nyomát sem látjuk, különben nem állnának oda. És mint látszik, az út bal oldalán is a fűre parkolnak.