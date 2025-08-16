50 perce
Keszthelyen a parkolóautomata is okos lett – kártyát kér és rendszámot jegyez
Keszthelyen új korszak kezdődött a parkolásban: a város a technológiai fejlődés útjára lépett. Az első új parkolóautomaták már a belvárosban állnak, bankkártyás fizetéssel és rendszámfelismeréssel felszerelve. A fejlesztés nemcsak kényelmesebbé teszi a díjfizetést, hanem egy átfogó parkolási reform előszobája is.
Fotó: Mészáros Annarózsa
A Balaton-parti városban elindult a parkolási rendszer modernizációja. A VÜZ Kft. már be is szerelte az első új automatákat, amelyek bankkártyás fizetést és rendszámfelismerést kínálnak.
Cziráki László, a VÜZ Kft. ügyvezetője szerint a fejlesztés célja, hogy a parkolás egyszerűbb és kényelmesebb legyen.
– 62 fizetőautomatát üzemeltetünk Keszthelyen. Most öt teljesen új készüléket telepítettünk a belvárosban, amelyek már bankkártyás fizetésre is alkalmasak, és rendszámfelismerő funkcióval is rendelkeznek – mondta Cziráki László.
Jelenleg 18 automatánál lehet kártyával fizetni, és 12 készülék képes rendszámfelismerésre is. – Szeretnénk folytatni a modernizációt, hogy mindenki használhassa a modern fizetési eszközöket – tette hozzá.
Átfogó parkolási reform jön
A technikai újítás csak az első lépés. Kovács Viktória alpolgármester szerint hamarosan a teljes parkolási rendszer szabályait átalakítják.
– Ez egy komplett rendszerátalakítás kezdete. A következő hetekben áttekintjük a körzeteket, zónákat, kedvezményeket és bérleteket. Szeptemberben a képviselő-testület elé kerül az új javaslat – ismertette az alpolgármester.
Az átalakítás figyelembe veszi majd a főszezon sajátosságait, az itt élők, dolgozók és vállalkozások igényeit is. – Célunk, hogy a Balaton-parton és a belvárosban igazságosabb és rugalmasabb zónarendszer működjön – tette hozzá.
Mennyibe került a fejlesztés?
Az öt új automata telepítése és két régi felújítása összesen 12 millió forintba került. Az elbontott, de működő automatákat a város más részein hasznosítják újra.
– Ez csak az első ütem, amire a költségvetés most lehetőséget adott – mondta Cziráki László. – A jövő évre további fejlesztéseket tervezünk.
A jövő: gyors, készpénzmentes parkolás
A város célja, hogy a parkolás gördülékeny legyen, és senkinek ne kelljen aprópénzt keresgélni. A modern eszközökkel a helyiek és a nyaralók egyaránt gyorsan, egyszerűen intézhetik majd a parkolási díj fizetését – akár csak egy bankkártya segítségével, vagy a rendszám automatikus felismerésével.