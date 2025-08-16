Keszthelyen a parkolóautomata is okos lett – kártyát kér és rendszámot jegyez

A Balaton-parti városban elindult a parkolási rendszer modernizációja. A VÜZ Kft. már be is szerelte az első új automatákat, amelyek bankkártyás fizetést és rendszámfelismerést kínálnak.

5 új és 2 felújított parkolóautomata került Keszthely belvárosába

Fotó: Mészáros Annarózsa

Keszthelyen új korszak kezdődik a parkolásban: bankkártya és rendszámfelismerés a belvárosban

Cziráki László, a VÜZ Kft. ügyvezetője szerint a fejlesztés célja, hogy a parkolás egyszerűbb és kényelmesebb legyen.

– 62 fizetőautomatát üzemeltetünk Keszthelyen. Most öt teljesen új készüléket telepítettünk a belvárosban, amelyek már bankkártyás fizetésre is alkalmasak, és rendszámfelismerő funkcióval is rendelkeznek – mondta Cziráki László.

Jelenleg 18 automatánál lehet kártyával fizetni, és 12 készülék képes rendszámfelismerésre is. – Szeretnénk folytatni a modernizációt, hogy mindenki használhassa a modern fizetési eszközöket – tette hozzá.

11 millió 500 ezer Ft + áfa volt az automaták ára

Fotó: Mészáros Annarózsa

Átfogó parkolási reform jön

A technikai újítás csak az első lépés. Kovács Viktória alpolgármester szerint hamarosan a teljes parkolási rendszer szabályait átalakítják.

– Ez egy komplett rendszerátalakítás kezdete. A következő hetekben áttekintjük a körzeteket, zónákat, kedvezményeket és bérleteket. Szeptemberben a képviselő-testület elé kerül az új javaslat – ismertette az alpolgármester.

Az átalakítás figyelembe veszi majd a főszezon sajátosságait, az itt élők, dolgozók és vállalkozások igényeit is. – Célunk, hogy a Balaton-parton és a belvárosban igazságosabb és rugalmasabb zónarendszer működjön – tette hozzá.

Már bankkártyával is fizethetünk a parkolásért Keszthelyen

Fotó: Mészáros Annarózsa

Mennyibe került a fejlesztés?

Az öt új automata telepítése és két régi felújítása összesen 12 millió forintba került. Az elbontott, de működő automatákat a város más részein hasznosítják újra.

– Ez csak az első ütem, amire a költségvetés most lehetőséget adott – mondta Cziráki László. – A jövő évre további fejlesztéseket tervezünk.

A jövő: gyors, készpénzmentes parkolás

A város célja, hogy a parkolás gördülékeny legyen, és senkinek ne kelljen aprópénzt keresgélni. A modern eszközökkel a helyiek és a nyaralók egyaránt gyorsan, egyszerűen intézhetik majd a parkolási díj fizetését – akár csak egy bankkártya segítségével, vagy a rendszám automatikus felismerésével.