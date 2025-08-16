augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

27°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Parkolás

55 perce

Keszthelyen a parkolóautomata is okos lett – kártyát kér és rendszámot jegyez

Címkék#Keszthely#parkolási rendszer#parkolóautomata

Keszthelyen új korszak kezdődött a parkolásban: a város a technológiai fejlődés útjára lépett. Az első új parkolóautomaták már a belvárosban állnak, bankkártyás fizetéssel és rendszámfelismeréssel felszerelve. A fejlesztés nemcsak kényelmesebbé teszi a díjfizetést, hanem egy átfogó parkolási reform előszobája is.

Mészáros Annarózsa
Keszthelyen a parkolóautomata is okos lett – kártyát kér és rendszámot jegyez

Keszthelyen új korszak kezdődik a parkolásban

Fotó: Mészáros Annarózsa

A Balaton-parti városban elindult a parkolási rendszer modernizációja. A VÜZ Kft. már be is szerelte az első új automatákat, amelyek bankkártyás fizetést és rendszámfelismerést kínálnak.

Keszthelyen új korszak kezdődik a parkolásban
5 új és 2 felújított parkolóautomata került Keszthely belvárosába
Fotó: Mészáros Annarózsa

Keszthelyen új korszak kezdődik a parkolásban: bankkártya és rendszámfelismerés a belvárosban

Cziráki László, a VÜZ Kft. ügyvezetője szerint a fejlesztés célja, hogy a parkolás egyszerűbb és kényelmesebb legyen.

– 62 fizetőautomatát üzemeltetünk Keszthelyen. Most öt teljesen új készüléket telepítettünk a belvárosban, amelyek már bankkártyás fizetésre is alkalmasak, és rendszámfelismerő funkcióval is rendelkeznek – mondta Cziráki László.

Jelenleg 18 automatánál lehet kártyával fizetni, és 12 készülék képes rendszámfelismerésre is. – Szeretnénk folytatni a modernizációt, hogy mindenki használhassa a modern fizetési eszközöket – tette hozzá.

Keszthelyen új korszak kezdődik a parkolásban
11 millió 500 ezer Ft + áfa volt az automaták ára
Fotó: Mészáros Annarózsa

Átfogó parkolási reform jön

A technikai újítás csak az első lépés. Kovács Viktória alpolgármester szerint hamarosan a teljes parkolási rendszer szabályait átalakítják.

– Ez egy komplett rendszerátalakítás kezdete. A következő hetekben áttekintjük a körzeteket, zónákat, kedvezményeket és bérleteket. Szeptemberben a képviselő-testület elé kerül az új javaslat – ismertette az alpolgármester.

Az átalakítás figyelembe veszi majd a főszezon sajátosságait, az itt élők, dolgozók és vállalkozások igényeit is. – Célunk, hogy a Balaton-parton és a belvárosban igazságosabb és rugalmasabb zónarendszer működjön – tette hozzá.

Keszthelyen új korszak kezdődik a parkolásban
Már bankkártyával is fizethetünk a parkolásért Keszthelyen
Fotó: Mészáros Annarózsa

Mennyibe került a fejlesztés?

Az öt új automata telepítése és két régi felújítása összesen 12 millió forintba került. Az elbontott, de működő automatákat a város más részein hasznosítják újra.

– Ez csak az első ütem, amire a költségvetés most lehetőséget adott – mondta Cziráki László. – A jövő évre további fejlesztéseket tervezünk.

A jövő: gyors, készpénzmentes parkolás

A város célja, hogy a parkolás gördülékeny legyen, és senkinek ne kelljen aprópénzt keresgélni. A modern eszközökkel a helyiek és a nyaralók egyaránt gyorsan, egyszerűen intézhetik majd a parkolási díj fizetését – akár csak egy bankkártya segítségével, vagy a rendszám automatikus felismerésével.

Keszthelyen új korszak kezdődik a parkolásban
Több nyelv választására is lehetőség van az automaták beállításai között
Fotó: Mészáros Annarózsa

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu