Egyszerre 27-et viszünk vissza

2 órája

Meglepő, de igaz! Így megy a palackvisszaváltás a Lidlnél

Címkék#Lidl#műanyagpalack#rendszer#adatok

Friss adatokat közölt az egyik népszerű üzletlánc a visszaváltásról. A vásárlók jóvoltából pörög a palackvisszaváltási rendszer a Lidl üzleteiben. Július közepéig több mint 500 millió italcsomagolást vittek vissza a vásárlók a Lidlben található Repontokra, miközben tavaly novemberben ez a szám még jóval kevesebb volt.

Korosa Titanilla

Nagyon beindult az utóbbi bő félévben a palackvisszaváltási rendszer a Lidlben - a témával a beol.hu. foglalkozott. Kiderült, hogy fél év alatt jelentősen, több mint duplájára nőtt az üvegvisszaváltás során leadott csomagolóanyagok száma. 

palackvisszaváltási rendszer Férfi Repontot működtet
Nagy forgalmat bonyolít le a palackvisszaváltási rendszer a Lidl üzleteiben
Fotó: Fotó: Kocsis Zoltán / Forrás: Forrás: MTI

Pörög a palackvisszaváltás 

Július közepéig több mint 500 millió visszaváltható palackot vittek vissza a vásárlók a Lidl áruházakban található REpontokra, miközben tavaly novemberben ez a szám 150 millió volt. Ez azt jelenti, hogy a decembertől július közepéig tartó időszakban több mint kétszer annyi italcsomagolást váltottak vissza a vásárlók a Lidl üzleteiben, mint a rendszer bevezetésének első 11 hónapjában – foglalta össze a cég a palackvisszaváltás során szerzett tapasztalatokat közleményben. 

Palackvisszaváltási rendszer számokban

Egy vásárló átlagosan 27 palackot vált vissza egyszerre. A visszaváltott mennyiség: 

  • 52%-a PET-palack, 
  • 41%-a alumínium doboz és
  •  7%-a üveg.

A Lidl fogadta be az országos mennyiség 20 százalékát

Ezzel az eredménnyel a vállalat komoly részt vállal az országos visszaváltási programban: a MOHU jelenlegi adatai alapján átlépte a 2,5 milliárd darabot a visszaváltott italcsomagolások száma, így a Lidlben visszaváltott palackok száma a teljes országos palackvisszaváltás mintegy 20 százalékát teszi ki.

A cég komolyan veszi az italcsomagolás visszagyűjtését s áldoztak is az ehhez szükséges infrastruktúrára, írták a közleményben. A 2024. január 1-je óta törvényileg kötelező palackvisszaváltási rendszert az elsők között építették, és fejlesztettek is. Náluk jelent meg az ország első – és ez idáig egyetlen – új típusú, zsákos beöntést lehetővé tevő visszváltó automatája is, ami egyszerre akár 100 darab műanyag és alumínium csomagolás visszaváltására is alkalmas, jelentősen felgyorsítva a folyamatot. Azt írják: eddig összesen megközelítőleg 26 millió kg alumínium italosdobozt, üveget és műanyagpalackot gyűjtöttek vissza, így ez a mennyiség továbbra is felhasználható alapanyagként a gazdaságban.

Ezeket lehet visszaváltani

A visszaváltható üvegek listája Magyarországon a kötelező italcsomagolás-visszaváltási rendszerben a következő: minden 0,1-3 literes kiszerelésű üveg, fém és műanyag palackos italtermék csomagolása visszaváltható, kivéve a tej és tejalapú italokét. A visszaváltás feltétele, hogy a palack ne legyen sérült, deformálódott, és a rajta lévő vonalkód jól olvasható legyen, valamint a visszaváltási jelölés (egyutas vagy többutas) is látható legyen. 

Jelenleg már naponta 8-10 millió palackot váltanak vissza országszerte, a napi rekord eddig 15 millió volt. A rendszer indulása óta összesen több mint kétmilliárd PET-palackot, fémdobozt és üveget váltottak vissza a MOHU REpont rendszerén keresztül. 

Az applikáció is segít

Az üvegvisszaváltás app, a REpont nevű alkalmazás letölthető, mely a Magyarországon bevezetett üvegvisszaváltási rendszerhez kapcsolódik. Az applikáció segítségével nemcsak a visszaváltott palackokért járó pénzt lehet összegyűjteni, hanem ennek segítségével könnyen megtalálhatók a legközelebbi gyűjtőhelyek is.

 

