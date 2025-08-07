augusztus 7., csütörtök

Olvasói levél

1 órája

Egy bátor kislánynak köszönheti az őz az életét – megható levélben írta le a diáklány a zalaegerszegi Alsóerdőn történteket

A minap számoltunk be a mentésről. Zalaegerszegen egy őz esett a víztározóba hétfő este a Budai-völgyben. A város hivatásos tűzoltói csónak segítségével kimentették az állatot, és később egy vadász a közeli réten elengedte, közölte a katasztrófavédelmi igazgatóság. Tavasz Hajnalka ötödik osztályba lépő tanuló megható levelet juttatott el szerkesztőségünkbe, amiben leírja, hogyan történt a mentés.

Mozsár Eszter
Egy bátor kislánynak köszönheti az őz az életét – megható levélben írta le a diáklány a zalaegerszegi Alsóerdőn történteket

Egy kislánynak köszhöneti az őzike az életét.

Forrás: ZH

Ahogy Hajnalka beszámolt róla, nagypapájával, Tavasz Ernővel sétáltak hétfőn este, amikor meglátták, hogy a Tungsram mesterségesen kialakított tavában egy őz fürdik. 

őz
Az őz megmenekült szerencsére, Hajnalka leírta a történetet. Forrás: ZH

Az őz megmenekült, köszönjük a levélírónak

„Papa azt hitte, hogy egy kutya, de amikor közelebb mentünk, látta az őzikét. Szegény őz bent ragadt a mederben. Nem hagyhattuk, hogy elpusztuljon! Elbicikliztünk a Tungsram portájára, mert nem volt nálunk telefon. A portás felhívta a katasztrófavédelmet és az állatmentőket. Megjöttek a megmentők. A jószág olyan gyors volt, hogy nem lehetett elkapni kötéllel. A vadászok hívták a tűzoltókat és beszámoltak az esetről. Megjöttek a tűzoltók. Egy bokor alatt volt egy csónak, de nem volt hozzá evező. A felkészült tűzoltók lapáttal eveztek. Bementek a víztározóba és háromnegyed óra múlva sikerült befogni az őzikét. Összefogták a lábait, és elvitték az Alsóerdőre. Így menekült meg a tóba esett őz” - írja Hajnalka. 

Az ötödikes zalaegerszegi kislánynak és családjának köszönjük a levelet, a megható történetet. Gratulálunk, hogy ennyire állatbarát és segítőkész volt, reméljük jó példa másoknak is. A mentésről itt számoltunk be.

 

 

