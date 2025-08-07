Egy bátor kislánynak köszönheti az őz az életét – megható levélben írta le a diáklány a zalaegerszegi Alsóerdőn történteket

Ahogy Hajnalka beszámolt róla, nagypapájával, Tavasz Ernővel sétáltak hétfőn este, amikor meglátták, hogy a Tungsram mesterségesen kialakított tavában egy őz fürdik.

Az őz megmenekült szerencsére, Hajnalka leírta a történetet. Forrás: ZH

Az őz megmenekült, köszönjük a levélírónak

„Papa azt hitte, hogy egy kutya, de amikor közelebb mentünk, látta az őzikét. Szegény őz bent ragadt a mederben. Nem hagyhattuk, hogy elpusztuljon! Elbicikliztünk a Tungsram portájára, mert nem volt nálunk telefon. A portás felhívta a katasztrófavédelmet és az állatmentőket. Megjöttek a megmentők. A jószág olyan gyors volt, hogy nem lehetett elkapni kötéllel. A vadászok hívták a tűzoltókat és beszámoltak az esetről. Megjöttek a tűzoltók. Egy bokor alatt volt egy csónak, de nem volt hozzá evező. A felkészült tűzoltók lapáttal eveztek. Bementek a víztározóba és háromnegyed óra múlva sikerült befogni az őzikét. Összefogták a lábait, és elvitték az Alsóerdőre. Így menekült meg a tóba esett őz” - írja Hajnalka.

Az ötödikes zalaegerszegi kislánynak és családjának köszönjük a levelet, a megható történetet. Gratulálunk, hogy ennyire állatbarát és segítőkész volt, reméljük jó példa másoknak is. A mentésről itt számoltunk be.