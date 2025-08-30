44 perce
Otthon Start: Több tízezer új lakás épülhet, segítve a vásárlókat
A kormány célja, hogy a fiatal elsőlakás-vásárlók könnyebben juthassanak otthonhoz. Több tízezer új lakásfejlesztés terve körvonalazódik az Otthon Start program révén, az első projektek már ősszel elindulhatnak. Ezt segíti az is, hogy elindult a programiroda internetes aloldala.
Ez a felület az elsőlakás-vásárlók igényeit kielégítő lakásfejlesztések beruházói számára ad fontos információkat, fogalmazott Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Itt megtalálhatók azok az adatok és szempontok, amelyek alapján benyújthatják lakásfejlesztési terveiket annak érdekében, hogy a beruházók és a kormány között konzultáció induljon, írja közösségi oldalán az államtitkár. Mindez új lehetőségeket kínál az Otthon Start programban.
Otthon Start: nemzetgazdasági kiemelést kaphatnak a lakásépítési projektek
Panyi Miklós kiemelte, a kormány minden olyan beruházást, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kívánja kielégíteni, adminisztrációs eszközökkel is segíti. Így azok a beruházások, amelyeknél az Otthon Start feltételrendszerének megfelelő lakások épülnek, nemzetgazdasági kiemelést kaphatnak, az engedélyezési eljárásban ezáltal jelentős gyorsításra számíthatnak, írja bejegyzésében az államtitkár.
Ezzel az eszközzel sok tucat lakásfejlesztés indulhat el hónapokkal hamarabb országszerte, jelentősen bővítve az elsőlakás-vásárlók számára a lakáskínálatot elsősorban Budapesten és a nagyvárosokban.
Fontos feltételek
Fontos, hogy csak az a lakásfejlesztés nyilvánítható kiemelt beruházássá,
• amelynek keretében legalább 250 lakás épül meg és
• amennyiben a megvalósuló lakások legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start Program lakásokra vonatkozó feltételrendszerének.
A kérelmek feldolgozása folyamatos. Jelenleg is több tucat olyan fejlesztést vizsgál a kormányzat, amellyel több mint tízezer új lakás építése indulhat meg még 2025-ben.
Megfogja a lakásárakat!
A következő hetekben további bejelentések várhatóak azokról a beruházásokról, amelyekről már a tárgyalások előrehaladott állapotban vannak. Panyi Miklós azt mondta: "Gyorsítjuk az engedélyezéseket, indulnak a lakásfejlesztések, mozgásba lendül az építőipar, így folyamatosan bővül a lakáskínálat. Ez pedig a lakásárakat is megfogja."
