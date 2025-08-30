Otthon Start: Több tízezer új lakás épülhet, segítve a vásárlókat

Ez a felület az elsőlakás-vásárlók igényeit kielégítő lakásfejlesztések beruházói számára ad fontos információkat, fogalmazott Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Itt megtalálhatók azok az adatok és szempontok, amelyek alapján benyújthatják lakásfejlesztési terveiket annak érdekében, hogy a beruházók és a kormány között konzultáció induljon, írja közösségi oldalán az államtitkár. Mindez új lehetőségeket kínál az Otthon Start programban.

Otthon Start: több mint tízezer új lakás építése indulhat meg még 2025-ben

Forrás: Shutterstock

Otthon Start: nemzetgazdasági kiemelést kaphatnak a lakásépítési projektek

Panyi Miklós kiemelte, a kormány minden olyan beruházást, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kívánja kielégíteni, adminisztrációs eszközökkel is segíti. Így azok a beruházások, amelyeknél az Otthon Start feltételrendszerének megfelelő lakások épülnek, nemzetgazdasági kiemelést kaphatnak, az engedélyezési eljárásban ezáltal jelentős gyorsításra számíthatnak, írja bejegyzésében az államtitkár.

Ezzel az eszközzel sok tucat lakásfejlesztés indulhat el hónapokkal hamarabb országszerte, jelentősen bővítve az elsőlakás-vásárlók számára a lakáskínálatot elsősorban Budapesten és a nagyvárosokban.

Fontos feltételek

Fontos, hogy csak az a lakásfejlesztés nyilvánítható kiemelt beruházássá,

• amelynek keretében legalább 250 lakás épül meg és

• amennyiben a megvalósuló lakások legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start Program lakásokra vonatkozó feltételrendszerének.

Panyi Miklós: Folyamatosan bővül a lakáskínálat, ez pedig a lakásárakat is megfogja

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI / Forrás: MW

A kérelmek feldolgozása folyamatos. Jelenleg is több tucat olyan fejlesztést vizsgál a kormányzat, amellyel több mint tízezer új lakás építése indulhat meg még 2025-ben.

Megfogja a lakásárakat!

A következő hetekben további bejelentések várhatóak azokról a beruházásokról, amelyekről már a tárgyalások előrehaladott állapotban vannak. Panyi Miklós azt mondta: "Gyorsítjuk az engedélyezéseket, indulnak a lakásfejlesztések, mozgásba lendül az építőipar, így folyamatosan bővül a lakáskínálat. Ez pedig a lakásárakat is megfogja."