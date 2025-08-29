augusztus 29., péntek

"A kormány most bizonyított!"

1 órája

Otthon start program: albérlet helyett saját lakás – kivételes lehetőség a mai világban (videó)

Címkék#Zaol videó#Otthon start#ingatlantulajdon#feltétel

Szeptember 1-jétől, hétfőtől indul az Otthon start program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat. Az Otthon start programnak minden általunk megkérdezett járókelő örül, hiszen szerintük a magyar kormány odafigyel az emberekre.

Benedek Bálint

Az Otthon start program mindenkinek jár, családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. A program részleteiről több cikkben beszámolt portálunk. Ezekből többek között kiderült: a kölcsön új vagy használt lakás, ház vásárlására, illetve építésére igényelhető, akár piaci kamatozású lakáshitellel, vagy CSOK Plusz lakáshitellel együtt is.

Az Otthon start program most kivételes lehetőséget kínál azoknak, akik albérlet helyett saját lakásra vágynak
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Otthon start program: szeptember 1-jén indul

Kíváncsiak voltunk a járókelők véleményére, hogy egyáltalán hallottak-e a szeptember 1-jétől igényelhető Otthon start programról s a fix 3 százalékos lakáshitelről. A nagykanizsai Kanizsa Centrumnál érdeklődtünk. A megkérdezettek többsége hallott az új lehetőségről. Azok, akik a kamerafelvételt nem vállalták, mindannyian örömmel fogadták a magyar kormány odafigyelését. Egy hölgy szerint a kormány most bizonyított, hogy a családok kiemelt támogatása mellett minden magyar számíthat rájuk. Hozzátette: ráadásul azoknak is segítenek, akik még nem rendelkeznek lakással. Az albérlet helyett vásárolhatnak egy saját tulajdonú ingatlant, a törlesztőrészlet pedig sok esetben annyiba kerül majd, mint amennyit a bérleti díjra fizetnek.

Belevágunk!

– Persze, hogy hallottam az új lakáshitelről, fel is figyeltem rá – mondta a nagykanizsai Gyarmati Jenő. – Albérletben élünk, ezért két éven belül szeretnénk végre saját lakást, vagy házat. Egyelőre még nem mélyültünk el a részletekben, de a kormány nagyon jó konstrukciót ajánl, ezért sokat nem várunk ezzel. Jó lenne, ha végre lehetne egy saját otthonunk itt Nagykanizsán, vagy a környéken.

Kivételes lehetőség

Salamon Ferencné és férje szintén tudatosan gondolkozik a programmal kapcsolatban. Szerintük a fiatalok olyan lehetőséghez jutnak, ami kivételes a mai világban.

– Van két felnőtt unokánk, 24 és 25 évesek, akik egy ilyen program segítségével nekivághatnak az életnek – mondta. – Most még albérletben laknak, de az Otthon start program épp nekik szól. Magyarországon csak saját lakásra "hajt" az ember, akinek van munkahelye az megérdemli.

Akárhogy számoljuk: ez rendkívül kedvező lehetőség
Forrás: Schutterstock

Az Otthon start program igénybevételének feltételei:

  • lakóingatlan megszerzéséhez vehető igénybe (ha valai a kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül egyidejűleg legfeljebb egy belterületi lakóingatlanban legfeljebb 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezett, a kivételszabályok a jogosultság-ellenőrző listán találhatók);
  • legalább 2 éves érvényes társadalombiztosítási (TB) jogviszony szükséges;
  • nincs házasságkötési és gyermekvállalási kötelezettség;
  • 10%-os önerővel is igénybevehető
  • 18. életévét betöltött természetes személy igényelhei;
  • a feltételeket az igénylők (támogatott személyek) mindegyikének teljesítenie kell;
  • házastársak együttes igénylése esetén az ingatlantulajdonra és a TB -jogviszonyra vonatkozó feltételnek elegendő egyiküknek megfelelni;
  • szülő adóstársként bevonható, és nem kell, hogy megfeleljen az ingatlantulajdonra és a TB -jogviszonyra vonatkozó feltételeknek.

 

