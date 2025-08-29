Otthon start program: albérlet helyett saját lakás – kivételes lehetőség a mai világban (videó)

Az Otthon start program mindenkinek jár, családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. A program részleteiről több cikkben beszámolt portálunk. Ezekből többek között kiderült: a kölcsön új vagy használt lakás, ház vásárlására, illetve építésére igényelhető, akár piaci kamatozású lakáshitellel, vagy CSOK Plusz lakáshitellel együtt is.

Az Otthon start program most kivételes lehetőséget kínál azoknak, akik albérlet helyett saját lakásra vágynak

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Otthon start program: szeptember 1-jén indul

Kíváncsiak voltunk a járókelők véleményére, hogy egyáltalán hallottak-e a szeptember 1-jétől igényelhető Otthon start programról s a fix 3 százalékos lakáshitelről. A nagykanizsai Kanizsa Centrumnál érdeklődtünk. A megkérdezettek többsége hallott az új lehetőségről. Azok, akik a kamerafelvételt nem vállalták, mindannyian örömmel fogadták a magyar kormány odafigyelését. Egy hölgy szerint a kormány most bizonyított, hogy a családok kiemelt támogatása mellett minden magyar számíthat rájuk. Hozzátette: ráadásul azoknak is segítenek, akik még nem rendelkeznek lakással. Az albérlet helyett vásárolhatnak egy saját tulajdonú ingatlant, a törlesztőrészlet pedig sok esetben annyiba kerül majd, mint amennyit a bérleti díjra fizetnek.

Belevágunk!

– Persze, hogy hallottam az új lakáshitelről, fel is figyeltem rá – mondta a nagykanizsai Gyarmati Jenő. – Albérletben élünk, ezért két éven belül szeretnénk végre saját lakást, vagy házat. Egyelőre még nem mélyültünk el a részletekben, de a kormány nagyon jó konstrukciót ajánl, ezért sokat nem várunk ezzel. Jó lenne, ha végre lehetne egy saját otthonunk itt Nagykanizsán, vagy a környéken.

Kivételes lehetőség

Salamon Ferencné és férje szintén tudatosan gondolkozik a programmal kapcsolatban. Szerintük a fiatalok olyan lehetőséghez jutnak, ami kivételes a mai világban.

– Van két felnőtt unokánk, 24 és 25 évesek, akik egy ilyen program segítségével nekivághatnak az életnek – mondta. – Most még albérletben laknak, de az Otthon start program épp nekik szól. Magyarországon csak saját lakásra "hajt" az ember, akinek van munkahelye az megérdemli.