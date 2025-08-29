1 órája
Otthon start program: albérlet helyett saját lakás – kivételes lehetőség a mai világban (videó)
Szeptember 1-jétől, hétfőtől indul az Otthon start program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat. Az Otthon start programnak minden általunk megkérdezett járókelő örül, hiszen szerintük a magyar kormány odafigyel az emberekre.
Az Otthon start program mindenkinek jár, családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. A program részleteiről több cikkben beszámolt portálunk. Ezekből többek között kiderült: a kölcsön új vagy használt lakás, ház vásárlására, illetve építésére igényelhető, akár piaci kamatozású lakáshitellel, vagy CSOK Plusz lakáshitellel együtt is.
Otthon start program: szeptember 1-jén indul
Kíváncsiak voltunk a járókelők véleményére, hogy egyáltalán hallottak-e a szeptember 1-jétől igényelhető Otthon start programról s a fix 3 százalékos lakáshitelről. A nagykanizsai Kanizsa Centrumnál érdeklődtünk. A megkérdezettek többsége hallott az új lehetőségről. Azok, akik a kamerafelvételt nem vállalták, mindannyian örömmel fogadták a magyar kormány odafigyelését. Egy hölgy szerint a kormány most bizonyított, hogy a családok kiemelt támogatása mellett minden magyar számíthat rájuk. Hozzátette: ráadásul azoknak is segítenek, akik még nem rendelkeznek lakással. Az albérlet helyett vásárolhatnak egy saját tulajdonú ingatlant, a törlesztőrészlet pedig sok esetben annyiba kerül majd, mint amennyit a bérleti díjra fizetnek.
Belevágunk!
– Persze, hogy hallottam az új lakáshitelről, fel is figyeltem rá – mondta a nagykanizsai Gyarmati Jenő. – Albérletben élünk, ezért két éven belül szeretnénk végre saját lakást, vagy házat. Egyelőre még nem mélyültünk el a részletekben, de a kormány nagyon jó konstrukciót ajánl, ezért sokat nem várunk ezzel. Jó lenne, ha végre lehetne egy saját otthonunk itt Nagykanizsán, vagy a környéken.
Kivételes lehetőség
Salamon Ferencné és férje szintén tudatosan gondolkozik a programmal kapcsolatban. Szerintük a fiatalok olyan lehetőséghez jutnak, ami kivételes a mai világban.
– Van két felnőtt unokánk, 24 és 25 évesek, akik egy ilyen program segítségével nekivághatnak az életnek – mondta. – Most még albérletben laknak, de az Otthon start program épp nekik szól. Magyarországon csak saját lakásra "hajt" az ember, akinek van munkahelye az megérdemli.
Az Otthon start program igénybevételének feltételei:
- lakóingatlan megszerzéséhez vehető igénybe (ha valai a kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül egyidejűleg legfeljebb egy belterületi lakóingatlanban legfeljebb 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezett, a kivételszabályok a jogosultság-ellenőrző listán találhatók);
- legalább 2 éves érvényes társadalombiztosítási (TB) jogviszony szükséges;
- nincs házasságkötési és gyermekvállalási kötelezettség;
- 10%-os önerővel is igénybevehető
- 18. életévét betöltött természetes személy igényelhei;
- a feltételeket az igénylők (támogatott személyek) mindegyikének teljesítenie kell;
- házastársak együttes igénylése esetén az ingatlantulajdonra és a TB -jogviszonyra vonatkozó feltételnek elegendő egyiküknek megfelelni;
- szülő adóstársként bevonható, és nem kell, hogy megfeleljen az ingatlantulajdonra és a TB -jogviszonyra vonatkozó feltételeknek.