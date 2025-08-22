Képviselőjelöltek
44 perce
Ők indulnak a tavaszi országgyűlési választásokon! Íme az ellenzéki párt zalai névsora
Közzétette egyéni parlamenti képviselőjelöltjei nevét a Mi Hazánk Mozgalom. A radikális párt a 2026-os országgyűlési választások során mind a 106 körzetben indít jelöltet, akik közt már ismert, helyileg jól bejáratott politikusok éppúgy találhatóak, mint az országos vagy helyi politikában eddig kevésbé aktív szereplők.
A Mi Hazánk Mozgalom zalai képviselőjelöltjei:
- Zala vármegye 1. választókerület (Zalaegerszeg és környéke): Farkas Attila
- Zala vármegye 2. választókerület (Keszthely és környéke): Kiss Ferenc
- Zala vármegye 3. választókerület (Nagykanizsa és környéke): dr. Matyijcsik Sándor
