augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

23°
+23
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Képviselőjelöltek

48 perce

Ők indulnak a tavaszi országgyűlési választásokon! Íme az ellenzéki párt zalai névsora

Címkék#országgyűlés#képviselőjelölt#parlamenti választások#politika#Mi Hazánk Mozgalom

Gyuricza Ferenc

Közzétette egyéni parlamenti képviselőjelöltjei nevét a Mi Hazánk Mozgalom. A radikális párt a 2026-os országgyűlési választások során mind a 106 körzetben indít jelöltet, akik közt már ismert, helyileg jól bejáratott politikusok éppúgy találhatóak, mint az országos vagy helyi politikában eddig kevésbé aktív szereplők.

A Mi Hazánk Mozgalom zalai képviselőjelöltjei:

  • Zala vármegye 1. választókerület (Zalaegerszeg és környéke): Farkas Attila
  • Zala vármegye 2. választókerület (Keszthely és környéke): Kiss Ferenc
  • Zala vármegye 3. választókerület (Nagykanizsa és környéke): dr. Matyijcsik  Sándor

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu