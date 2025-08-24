39 perce
Kipróbáltuk! Mutatjuk, milyen az ország tortája, és hogy mennyibe kerül (galéria, videó)
Az ország tortája versenyben a „DCJ Stílusgyakorlat” fantázianevű torta nyert. Az ország tortája viadal másik része a Magyarország Cukormentes Tortájának kiválasztása, ezt az idén „Álmodozó” fantázianevű kreáció nyerte. A nagykanizsai Gerő Cukrászdában pedig mindkét édességet megkóstoltuk, és elmondjuk az élményeinket.
Az ország tortája verseny győzteseit Kovács Anett a Gerő Cukrászda egyik felszolgálója mutatta meg
Fotó: Szakony Attila
Az ország tortája versenyt a Magyar Cukrász Ipartestület 2025-ben immár tizenkilencedik alkalommal hirdette meg. Az ipartestület honlapjáról kiderül: az ország tortája az augusztus 20-ai nemzeti ünnep, államalapító Szent István napja alkalmából hivatott méltó módon bemutatni a magyar cukrászat hagyományait, értékeit és kreatív alkotóerejét. Ugyancsak ezen a portálon olvasható, hogy az Ágazati Értéktárba nemzeti értékként felvételt nyert versenybe minden évben olyan kedvelt magyar ízekkel, gyümölcsökkel készült tortákat vár az ipartestület, melyek szigorúan csak kiváló minőségű, természetes és egészséges alapanyagokat tartalmaznak.
Ország tortája: mesélő dobostorta
A győztes „DCJ Stílusgyakorlat” készítői: a gyulai Kézműves cukrászdából Balogh László és Kis Roland. Szerintük a DCJ Stílusgyakorlat az eredeti dobostorta mesterének monogramját (Dobos C. József) viseli, míg a Stílusgyakorlat utal az eredetivel való hasonlóságokra és egyúttal a különbségekre is.
Cukorbetegek is élvezhetik?
A cukormentes országtorta nyertese a Csokis-meggyes édesség, az „Álmodozó” lett. Kovács Alfréd, a váci Édes Vonal Cukrászda cukrásza nyerte az Egy Csepp Figyelem Alapítvány viadalát, amelyet minden évben a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai partnerségével rendez meg az alapítvány. Utóbbi kivételes torta szintén egyfajta békebeli hangulatot áraszt, felidézi olyan klasszikusok ízvilágát, mint a Lúdláb vagy a Rigójancsi. Ráadásul mindezt az élményt hozzáadott cukor nélkül teszi.
Kóstolta már?
Még csak néhány napja, augusztus 19-én kerültek forgalomba Zalában a torták, máris óriási népszerűségnek örvendenek a vendégek körében. Ezért portálunk digitális tartalomkészítői úgy döntöttek személyesen kóstolják meg az országtorta verseny győzteseit. Mind eddig szinte az összes országtortát elkészítette a Gerő Cukrászda, így az idén is vállalkoztak a kihívásra.
Aki szereti a meggyet csokoládéval
A DCJ országtorta valóban a klasszikus dobostorta újraértelmezése, melyben a habkönnyű csokoládé vajkrémnek a meggypálinka zamata a meggyzselének kiváló savasságot biztosít, kivételes ízharmóniát biztosítva. A grillázst kiválóan elrejtették a készítők a torta belsejében. A másik szuper tulajdonsága a látvány: a vágási felület, a függőleges rétegrend különleges vizuális élményt ad. Ezek után alig vártuk, hogy az Álmodozó is rabul ejtsen bennünket. Nem árulunk el nagy titkot, így lett. A meggyel ebben az édességben is lehet találkozni, akárcsak a csokoládéval. Mindig bebizonyosodik, hogy ez a két alapanyag csak erősíti egymást. Aztán, ha megkeressük az összetevőket kiderül, egészen érdekes süteménnyel van dolgunk: a kakaós-mandulalisztes piskótalapok közötti fahéjas, chiamagos meggyragut, enyhén édes tejcsokoládé krém keretezi. A rétegek között rejtőzik a csokoládés, ropogós elem is, melynek fő alkotórésze a kakaóbabtöret.
Odafigyelést igényel
– Az országtorta verseny 2007-ben indult, és a cukrászdánk a következő évtől kezdve minden évben elkészítette az összes országtorta győztes alkotást – mondta Gerő Erika, a Gerő Cukrászda vezetője. – Ezek megsütésére nem mindenki vállalkozik, hiszen időigényes és tapasztalatot igénylő munka, két cukrászunk Magyar Éva és Cser Hajnalka csak ezzel foglalkozik ilyenkor. Amellett, hogy kihívást jelent a cukrászainknak számtalan új ötlettel, technológiai eljárásokkal gazdagíthatják a saját és a cukrászda tudásanyagát. Elképzelhető, hogy ez a torta nem állja ki az idő próbáját, vagyis a vendégek megunják idővel. Viszont a krémek, a roppanós elemek, egy-egy frissebb ötlet akár másik süteményben visszaköszönhet.
Az ország tortájaFotók: Szakony Attila
Ez tuti lett!
Azonban Gerő Erika úgy érzi az idei országtorta verseny győztesei "betaláltak". A dobostorta klasszikus receptjének használt az újragondolás, illetve a csokoládé-meggy párosítás különösen ízlik a vásárlóknak. Utóbbi ízkombináció másik sütemények esetében is telitalálat, ezért akár a következő évig maradhatnak a pultban. A DCJ Stílusgyakorlat 1890 forint, míg a cukormentes országtorta, az "Álmodozó" 1590 forint.
Itt a lista, hogy Zala vármegyében, hol kapható a DCJ Stílusgyakorlat országtorta:
- Promenád Kávéház (Balatongyörök)
- Mozart Cukrászda (Hévíz, mindkét üzlet)
- Sütibolt Keszthely (Keszthely)
- Korzó Café (Keszthely)
- Muskátli Kávézó (Keszthely)
- Gerő Cukrászat (Nagykanizsa, mindhárom üzlet)
- Gerő Cukrászat (Letenye)
- Gerő Cukrászat (Zalaegerszeg)
- Esztrol Süteménybolt (Zalaegerszeg)
Az Álmodozó zalai lelőhelyei:
- Promenád Kávéház (Balatongyörök)
- Mozart Cukrászda (Hévíz, mindkét üzlet)
- Sütibolt Keszthely (Keszthely)
- Korzó Café (Keszthely)
- Muskátli Kávézó (Keszthely)
- Gerő Cukrászat (Nagykanizsa, mindhárom üzlet)
- Szilágyi Cukrászda (Nagykanizsa)
- Gerő Cukrászat (Letenye)
- Gerő Cukrászat (Zalaegerszeg)
- Esztrol Süteménybolt (Zalaegerszeg)
- Update Zalaegerszeg (Zalaegerszeg)
- Szilágyi Cukrászda (Zalakaros)
Az ország tortája csokirajongóknak szinte kötelező
Alapvetően nem rajongok a habos, krémes süteményekért, hiszen ezek általában túlságosan édesek. A csokoládéval viszont más a helyzet, az illatát, az ízét is imádom. Valahogy úgy, mint Csukás István mesefigurája, Gombóc Artúr. Talán emlékeznek még, arról híres, hogy szereti: a kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a rövid csokoládét, a gömbölyű csokoládét, a lapos csokoládét és így tovább. Lehet, hogy a mesehős már értette a tudományt, hiszen a modern kutatások kimutatták: a jó csokoládé áldás, hiszen élénkít az agyat, segíti a gondolkodást. Igazi antidepresszáns, javít a szorongásos állapoton, ugyanakkor nyugtató hatása is van. Most pedig itt egy új verziója: az ország tortája versenyben győztes édességekben egyaránt megtalálható. Ráadásul az egyikben hozzáadott cukor nélkül is hozzájuthatunk. Aki hozzám hasonlóan csokirajongó, kóstolja meg!
