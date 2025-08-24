Kipróbáltuk! Mutatjuk, milyen az ország tortája, és hogy mennyibe kerül (galéria, videó)

Az ország tortája versenyt a Magyar Cukrász Ipartestület 2025-ben immár tizenkilencedik alkalommal hirdette meg. Az ipartestület honlapjáról kiderül: az ország tortája az augusztus 20-ai nemzeti ünnep, államalapító Szent István napja alkalmából hivatott méltó módon bemutatni a magyar cukrászat hagyományait, értékeit és kreatív alkotóerejét. Ugyancsak ezen a portálon olvasható, hogy az Ágazati Értéktárba nemzeti értékként felvételt nyert versenybe minden évben olyan kedvelt magyar ízekkel, gyümölcsökkel készült tortákat vár az ipartestület, melyek szigorúan csak kiváló minőségű, természetes és egészséges alapanyagokat tartalmaznak.

Az ország tortája egészben is jól mutat, de az igazi stílusgyakorlat csak belül látható...

Fotó: Szakony Attila

Ország tortája: mesélő dobostorta

A győztes „DCJ Stílusgyakorlat” készítői: a gyulai Kézműves cukrászdából Balogh László és Kis Roland. Szerintük a DCJ Stílusgyakorlat az eredeti dobostorta mesterének monogramját (Dobos C. József) viseli, míg a Stílusgyakorlat utal az eredetivel való hasonlóságokra és egyúttal a különbségekre is.

Cukorbetegek is élvezhetik?

A cukormentes országtorta nyertese a Csokis-meggyes édesség, az „Álmodozó” lett. Kovács Alfréd, a váci Édes Vonal Cukrászda cukrásza nyerte az Egy Csepp Figyelem Alapítvány viadalát, amelyet minden évben a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai partnerségével rendez meg az alapítvány. Utóbbi kivételes torta szintén egyfajta békebeli hangulatot áraszt, felidézi olyan klasszikusok ízvilágát, mint a Lúdláb vagy a Rigójancsi. Ráadásul mindezt az élményt hozzáadott cukor nélkül teszi.

Jól látható a DCJ Stílusgyakorlata az ország tortájának belsejében, és az ízek is szinte megszólalnak

Fotó: Szakony Attila

Kóstolta már?

Még csak néhány napja, augusztus 19-én kerültek forgalomba Zalában a torták, máris óriási népszerűségnek örvendenek a vendégek körében. Ezért portálunk digitális tartalomkészítői úgy döntöttek személyesen kóstolják meg az országtorta verseny győzteseit. Mind eddig szinte az összes országtortát elkészítette a Gerő Cukrászda, így az idén is vállalkoztak a kihívásra.

Aki szereti a meggyet csokoládéval

A DCJ országtorta valóban a klasszikus dobostorta újraértelmezése, melyben a habkönnyű csokoládé vajkrémnek a meggypálinka zamata a meggyzselének kiváló savasságot biztosít, kivételes ízharmóniát biztosítva. A grillázst kiválóan elrejtették a készítők a torta belsejében. A másik szuper tulajdonsága a látvány: a vágási felület, a függőleges rétegrend különleges vizuális élményt ad. Ezek után alig vártuk, hogy az Álmodozó is rabul ejtsen bennünket. Nem árulunk el nagy titkot, így lett. A meggyel ebben az édességben is lehet találkozni, akárcsak a csokoládéval. Mindig bebizonyosodik, hogy ez a két alapanyag csak erősíti egymást. Aztán, ha megkeressük az összetevőket kiderül, egészen érdekes süteménnyel van dolgunk: a kakaós-mandulalisztes piskótalapok közötti fahéjas, chiamagos meggyragut, enyhén édes tejcsokoládé krém keretezi. A rétegek között rejtőzik a csokoládés, ropogós elem is, melynek fő alkotórésze a kakaóbabtöret.