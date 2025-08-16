Gyász
51 perce
Örökre elaludt a kis harcos: "Ágoston ma reggel 7:20-kor utoljára vett levegőt a karjainkban"
Áprilisban derült ki, hogy az akkor három és fél hónapos Tóth-Helli Ágostonnak életmentő terápiára van szüksége. A kisfiúnál akut myeloid leukémiát diagnosztizáltat, számolt be vasi testvérporálunk.
Ágoston egy évet sem kapott az élettől
Fotó: Facebook
Hatalmas küzdelem kezdődött, a kisfiú hősiesen viselte az összes beavatkozást, miközben gyűjtést indul az életmentő műtétre. A harcban azonban a halál győzött, szülei azt írták közösségi oldalukon: "Ágoston ma reggel 7:20-kor utoljára vett levegőt a karjainkban. Békésen teltek az utolsó napjai, nem szenvedett. Felfoghatatlan űrt hagy maga után, a szívünk darabokban."
