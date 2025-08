Bolond az időjárás 1 órája

Orkán erejű szél az Adrián, idehaza hőhullám, bezzeg Ausztráliában hógolyóznak a kenguruk! (videó)

Az előrejelzések szerint vasárnapra ismét kánikula fenyeget majd minket, napközben 40 Celsius-fokkal. Most még más a helyzet itt is és kicsit odébb is: az Adrián ismét orkán erejű szél csapott le a tengerpartra.

A horvátok szinte már megszokják, hetente viharos a tenger. Kollégánk a saját bőrén tapasztalhatta meg, nyáron sincs mindig napsütés. Fotó: Mészáros Annarózsa

A hatalmas erejű szél Novi Vinodolski települést is elérte, a 90 kilométer/órás orkánról kollégánk készített felvételeket és küldött videót. Néha magunk is elcsodálkozunk – vagy már nem igazán – azon, hogy milyen bolond az időjárás. Olyannyira, hogy a minap Ausztráliában hóban fürödtek a kenguruk, amire 40 éve nem volt példa. Szóval: vihar az Adrián, hamarosan hőguta Zalában és hó Ausztráliában. Szép nyarunk van.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!