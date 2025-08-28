Időjárás 42 perce

Idén is vissza kell állítani az órát vagy nem? Mutatjuk, hogy mire számítsunk

Nem csak az időjárás terheli meg szervezetünket, jönnek-mennek a frontok, a hirtelen meleg után pedig a lehűlés veszi ki energiáinkat. Van egy másik tényező is azonban, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, s az az óraátállítás. Idén vajon még mindig lesz?

Idén is elfáradunk vajon az óraátállítás miatt? Forrás: Getty Images Fotó: skynesher

A koponyeg.hu cikke hívja fel a figyelmet arra, hogy 2025-ben a téli időszámítás október 26-án, vasárnap kezdődik, amikor hajnalban 3-ról 2-re kell visszatekerni az órákat. Az Európai Unió tagállamai még mindig nem jutottak döntésre, hogy a téli vagy nyári időszámítás maradjon, így sajnos az óraátállítással járó fáradékonyságot, alvászavart, ingerlékenységet és koncentrációs problémákat sajnos nem kerülhetjük el.

