Megtaláltuk a tuti kocsit! Itt az Opel, ami sosem kop el...

A Facebookon található szentendrei Oldtimer Automobil Kft. osztotta meg a fotókat, melléjük pedig egy rövid történetet írtak a munkatársak. E szerint Sanyi bácsi a fővárosban él. Egy 77 ezer kilométert futott, első generációs, 31 éves Opel Astrája van, amit újonnan vett egy Skoda Favorit után. Abban 33 ezer kilométer volt, amikor eladta. Jót beszélgettek, de Sanyi bácsi aggódik, hogy 90 évesen vajon meghosszabbítják-e a jogosítványát.

A fényezés is eredeti, Sanyi bácsi babusgatja

Fotó: Oldtimer Automobil Kft./Facebook

Mert nyilván még vezetné a makulátlan kocsit, mely valóban külső és belső megjelenését tekintve is kiváló állapotban van. Bár nem érezzük, de valószínűleg ennyi idő elteltével is új autó illata lehet.