Megtaláltuk a tuti kocsit! Itt az Opel, ami sosem kop el...
Mintha most gördült volna le a gyártósorról a bordó színű Opel Astra. Hogy a járgány pontosan mennyi idős, és mit mutat a kilométeróra, az cikkünkből kiderül.
Az Opel és Sanyi bácsi
Fotó: Oldtimer Automobil Kft./Facebook
A Facebookon található szentendrei Oldtimer Automobil Kft. osztotta meg a fotókat, melléjük pedig egy rövid történetet írtak a munkatársak. E szerint Sanyi bácsi a fővárosban él. Egy 77 ezer kilométert futott, első generációs, 31 éves Opel Astrája van, amit újonnan vett egy Skoda Favorit után. Abban 33 ezer kilométer volt, amikor eladta. Jót beszélgettek, de Sanyi bácsi aggódik, hogy 90 évesen vajon meghosszabbítják-e a jogosítványát.
Mert nyilván még vezetné a makulátlan kocsit, mely valóban külső és belső megjelenését tekintve is kiváló állapotban van. Bár nem érezzük, de valószínűleg ennyi idő elteltével is új autó illata lehet.