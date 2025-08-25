Segítség a zalaegerszegieknek: így védd ki a csalásokat az online térben

Az utóbbi években megnövekedett az online térben elkövetett bűncselekményeknek a száma. Többek közt az internetes áruvásárlási csalások, ismeretlen eredetű programok letöltése és telepítése, a pénzintézetek nevében történő megtévesztő hívások, sms-ek és e-mailek váltak gyakoriakká.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város önkormányzata a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal, az OTP Bank Nyrt.-vel és a Sicontact Kft.-vel közös szervezésben bűnmegelőzési és a lakossági tájékoztatás céljából ingyenes rendezvényt szervez. Megmutatják, hogyan ismerhetjük fel a veszélyeket, hogyan előzhetjük meg, hogy áldozattá váljunk, és milyen egyszerű lépésekkel óvhatjuk biztonságunkat az online térben.

A rendezvény időpontja: 2025. szeptember 16. 17.00 óra.

Helyszín: Városi Hangverseny- és Kiállítóterem, Zalaegerszeg, Ady Endre u. 14.

Előadások és előadók:

Online pénzügyi csalások megelőzése – Kiss István (Kiemelt bankbiztonsági tanácsadó, OTP Bank Nyrt.)

Útikalauz online csalások ellen – Csizmazia-Darab István (IT biztonsági szakértő, ESET/Sicontact Kft.)

Online trükkök, valódi károk – Ne essünk áldozatul! – Tóth László (rendőr alezredes, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályának a vezetője).

Szervezők és támogatók:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város önkormányzata, Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Zalaegerszegi Városi Rendőrkapitányság, OTP Bank Nyrt., Sicontact Kft., Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Zalaegerszeg, Városi Hangverseny- és Kiállítóterem Zalaegerszeg, ProComp Számítástechnikai és Elektronikai Kft.