Igazi kincsre bukkantak Zalában! A kora ellenére hibátlan a Mercedes karosszériája

Az esetről a közösségi médiában számolt be az Oldtimer Automobil Kft. tulajdonosa, Berényi Zsolt. Nemcsak magát az autót mutatta be számos fotóval illusztrálva, hanem annak történetét is leírta. Eszerint a Mercedes eredeti tulajdonosa egy osztrák férfi, Walter Ertl volt, aki 1986 áprilisában rendelte meg az autót a grazi Konrad Wittmar Mercedes márkaképviseletnél, majd 1986. november 13-án vette azt át. A jármű vételára a megrendelt néhány extrával együtt 345629 schilling volt, ami az akkori árfolyamon számolva egymillió 137 ezer forintnak felelt meg. Berényi Zsolt utánanézett, hogy a magyar pénztárcához mérten mennyi is lehetett az oldtimer autó vételkori értéke, s bizony alaposan meglepődött: az akkori átlagkereset alapján közel 15 évnyi munkabérbe került volna, ha egyáltalán kapható lett volna az autókereskedést egyeduralkodóként kézben tartó állami vállalatnál, a Merkurnál. Egy másik összehasonlítás szerint 1986-ban 15 darab új Trabantot vehettünk volna a Mercedes árán.

A Zalában megtalált oldtimer autó, a gyönyörű állapotú, 39 éves Mercedes

Forrás: Oldtimer Autómobil

Az oldtimer Mercedes 2020-ban került Magyarországra

Berényi Zsolt elmondása szerint az első tulajdonosa által rendkívül megbecsült, viszonylag kevés kilométert futott Mercedes 34 évvel később, 2020-ban került Magyarországra. Egy Baktüttösön élő karosszérialakatos és autószerelő mester vásárolta meg, majd a 2021-ben 222 ezer forintos regisztrációs adó megfizetése után a magyar rendszámot is kiváltotta rá. A Mercedes az új tulajdonosának hobbiautója lett, az autószerelő mester azonban súlyos betegsége, majd halála miatt mindössze kétezer kilométert autózhatott vele. A személygépkocsit fia örökölte meg, végül tőle került a szentendrei vállalkozás tulajdonába a jármű.

Igazi kincsre leltek

- Egy igazi kincsre leltünk Zalában, egy gyönyörű autóra, amelynek a karosszériája teljesen ép, így mindössze polírozásra szorul – mondta hírportálunknak Berényi Zsolt. – Műszakilag ugyanakkor kevésbé jó az állapota, egyelőre nem is indul, a közeljövőben azonban hozzákezdünk a felújításához.

Jó helyre került az autó

Berényi Zsolt szerint a néhai autószerelő mester fia azért őket választotta a Mercedes új tulajdonosának, mert fontos volt számára, hogy az édesapja által szeretett jármű jó helyre kerüljön, s ne munkásautó legyen belőle. A Zalából Szentendrére szállított Mercedes műszaki állapotáról, külső-belső tulajdonságairól és esettörténetéről az Oldtimer Automobil Kft. Facebook-oldalán olvasható részletes leírás, s ugyanitt számos fotót is találhatnak olvasóink a járműről.