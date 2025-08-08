augusztus 8., péntek

László névnap

25°
+32
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Oldtimer autó

1 órája

Igazi kincsre bukkantak Zalában! A kora ellenére hibátlan a Mercedes karosszériája

Címkék#felújítás#oldtimer#személygépkocsi#Mercedes#veterán jármű

Egy szinte eredeti állapotú, 39 éves Mercedes W124 típusú személygépkocsi felújításába kezd bele a közeljövőben a régi járművek restaurálásával, felújításával és karbantartásával foglalkozó szentendrei vállalkozás, az Oldtimer Automobil Kft. A történetnek van zalai szála is, a veterán autó, az oldtimer korú Mercedes vármegyénk egyik kistelepüléséről, Baktüttösről került a szentendrei vállalkozáshoz.

Gyuricza Ferenc
Igazi kincsre bukkantak Zalában! A kora ellenére hibátlan a Mercedes karosszériája

A veterán jármú, azaz a felújításra váró oldtimer Mercedes Zalából került új tulajdonosához

Forrás: Oldtimer Automobil Kft.

Az esetről a közösségi médiában számolt be az Oldtimer Automobil Kft. tulajdonosa, Berényi Zsolt. Nemcsak magát az autót mutatta be számos fotóval illusztrálva, hanem annak történetét is leírta. Eszerint a Mercedes eredeti tulajdonosa egy osztrák férfi, Walter Ertl volt, aki 1986 áprilisában rendelte meg az autót a grazi Konrad Wittmar Mercedes márkaképviseletnél, majd 1986. november 13-án vette azt át. A jármű vételára a megrendelt néhány extrával együtt 345629 schilling volt, ami az akkori árfolyamon számolva egymillió 137 ezer forintnak felelt meg. Berényi Zsolt utánanézett, hogy a magyar pénztárcához mérten mennyi is lehetett az oldtimer autó vételkori értéke, s bizony alaposan meglepődött: az akkori átlagkereset alapján közel 15 évnyi munkabérbe került volna, ha egyáltalán kapható lett volna az autókereskedést egyeduralkodóként kézben tartó állami vállalatnál, a Merkurnál. Egy másik összehasonlítás szerint 1986-ban 15 darab új Trabantot vehettünk volna a Mercedes árán.

A Zalában megtalált oldtimer autó, a gyönyörű állapotú 39 éves Mercedes
A Zalában megtalált oldtimer autó, a gyönyörű állapotú, 39 éves Mercedes
Forrás: Oldtimer Autómobil 

Az oldtimer Mercedes 2020-ban került Magyarországra

Berényi Zsolt elmondása szerint az első tulajdonosa által rendkívül megbecsült, viszonylag kevés kilométert futott Mercedes 34 évvel később, 2020-ban került Magyarországra. Egy Baktüttösön élő karosszérialakatos és autószerelő mester vásárolta meg, majd a 2021-ben 222 ezer forintos regisztrációs adó megfizetése után a magyar rendszámot is kiváltotta rá. A Mercedes az új tulajdonosának hobbiautója lett, az autószerelő mester azonban súlyos betegsége, majd halála miatt mindössze kétezer kilométert autózhatott vele. A személygépkocsit fia örökölte meg, végül tőle került a szentendrei vállalkozás tulajdonába a jármű.

Igazi kincsre leltek

- Egy igazi kincsre leltünk Zalában, egy gyönyörű autóra, amelynek a karosszériája teljesen ép, így mindössze polírozásra szorul – mondta hírportálunknak Berényi Zsolt. – Műszakilag ugyanakkor kevésbé jó az állapota, egyelőre nem is indul, a közeljövőben azonban hozzákezdünk a felújításához.

Jó helyre került az autó

Berényi Zsolt szerint a néhai autószerelő mester fia azért őket választotta a Mercedes új tulajdonosának, mert fontos volt számára, hogy az édesapja által szeretett jármű jó helyre kerüljön, s ne munkásautó legyen belőle. A Zalából Szentendrére szállított Mercedes műszaki állapotáról, külső-belső tulajdonságairól és esettörténetéről az Oldtimer Automobil Kft. Facebook-oldalán olvasható részletes leírás, s ugyanitt számos fotót is találhatnak olvasóink a járműről.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu