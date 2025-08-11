48 perce
Érdemes újraszámoltatni! Az élelmiszer-utalványok mellé extra nyugdíj is érkezhet
Azok, akik korhatár előtti ellátásban részesülnek, jogosultak lehetnek nyugellátásuk újraszámítására, miután elérték nyugdíjkorhatárukat. Ez egyben azt is jelenti, hogy nagyobb összegű nyugdíj járhat azoknak, akik korábban korhatár előtti ellátásban részesültek. Az extra nyugdíj mellé egyéb ellátás is érkezik hamarosan.
Nagyobb összegű nyugdíjellátásra lehetnek jogosultak azok, akik korábban korhatár előtti ellátásban részesültek, közben dolgoztak, majd a nyugdíjkorhatár elérésekor ellátásuk öregségi nyugdíjjá alakult át – írja a kemma.hu. Vagyis extra nyugdíj érkezhet az érintettekhez a szeptemberben kézbesítendő élelmiszer-utalványok mellett.
Extra nyugdíj érkezik
A 2025-ös úgynevezett valorizációs szorzók, amelyek az újonnan megállapított nyugdíjak összegét befolyásolják, lehetőséget biztosíthatnak a már folyósított ellátások újraszámítására, de csak azok számára, akik korhatár előtti ellátásban részesültek, majd az ellátásuk öregségi nyugdíjjá vált. Ez főként azokat érinti, akik idén töltik be a 65 éves nyugdíjkorhatárt, vagyis 1959-ben születtek – számolt be róla a hitelforum.hu.
Ekkor kérhető a nyugdíj felülvizsgálata
A korhatár előtti ellátás mellett csak meghatározott jövedelemhatárig lehet munkát vállalni, ez az összeg évente a minimálbér tizennyolcszorosa lehet. Az ebből származó járulékfizetés szolgálati időt eredményez, hiszen a korhatár előtti ellátás nem számít nyugdíjnak. Ha a korhatár előtti ellátás folyósítása során az érintett legalább 365 nap szolgálati időt szerzett, akkor a nyugdíjkorhatár betöltése után kérheti az ismételt megállapítást. A szükséges szolgálati idő 2012. január 1. és a nyugdíjkorhatár elérése közötti időszakban szerezhető meg. Ha az újraszámított nyugdíj összege magasabb, mint a korábbi, akkor a magasabb összeget folyósítják. A jogosultak számára a nyugdíj-újraszámítás érezhetően magasabb összeget hozhat, amely akár az élelmiszer-utalványok mellett is plusz juttatásként érkezhet. Az emelés összege egyes esetekben nyolcezer forint is lehet.
Az adó.hu részletesen ismerteti ennek menetét.
