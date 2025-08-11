Érdemes újraszámoltatni! Az élelmiszer-utalványok mellé extra nyugdíj is érkezhet

Nagyobb összegű nyugdíjellátásra lehetnek jogosultak azok, akik korábban korhatár előtti ellátásban részesültek, közben dolgoztak, majd a nyugdíjkorhatár elérésekor ellátásuk öregségi nyugdíjjá alakult át – írja a kemma.hu. Vagyis extra nyugdíj érkezhet az érintettekhez a szeptemberben kézbesítendő élelmiszer-utalványok mellett.

A nyugdíj-újraszámítás magasabb összeget eredményezhet

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Extra nyugdíj érkezik

A 2025-ös úgynevezett valorizációs szorzók, amelyek az újonnan megállapított nyugdíjak összegét befolyásolják, lehetőséget biztosíthatnak a már folyósított ellátások újraszámítására, de csak azok számára, akik korhatár előtti ellátásban részesültek, majd az ellátásuk öregségi nyugdíjjá vált. Ez főként azokat érinti, akik idén töltik be a 65 éves nyugdíjkorhatárt, vagyis 1959-ben születtek – számolt be róla a hitelforum.hu.

Ekkor kérhető a nyugdíj felülvizsgálata

A korhatár előtti ellátás mellett csak meghatározott jövedelemhatárig lehet munkát vállalni, ez az összeg évente a minimálbér tizennyolcszorosa lehet. Az ebből származó járulékfizetés szolgálati időt eredményez, hiszen a korhatár előtti ellátás nem számít nyugdíjnak. Ha a korhatár előtti ellátás folyósítása során az érintett legalább 365 nap szolgálati időt szerzett, akkor a nyugdíjkorhatár betöltése után kérheti az ismételt megállapítást. A szükséges szolgálati idő 2012. január 1. és a nyugdíjkorhatár elérése közötti időszakban szerezhető meg. Ha az újraszámított nyugdíj összege magasabb, mint a korábbi, akkor a magasabb összeget folyósítják. A jogosultak számára a nyugdíj-újraszámítás érezhetően magasabb összeget hozhat, amely akár az élelmiszer-utalványok mellett is plusz juttatásként érkezhet. Az emelés összege egyes esetekben nyolcezer forint is lehet.

Az adó.hu részletesen ismerteti ennek menetét.

Az előzetes hírek szerint az élelmiszer-utalványok szeptemberben érkeznek majd, erről részletesebben írtunk alábbi cikkünkben: kattintson ide.