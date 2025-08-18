augusztus 18., hétfő

Nyomáscsökkenés, vízhiány

50 perce

Karbantartási munkálatok befolyásolják a vízminőséget Zalában

Előre tervezett karbantartási munkálatokat végez szolgáltatási területén az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Mindez nyomáscsökkenést, illetve vízminőség-változást idézhet elő.

Gyuricza Ferenc

A szolgáltató tájékoztatása szerint hétfőn 9 és 15 óra között Zalaszentmártonban, kedden azonos időpontban Gétyén végeznek hálózatöblítést. Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. emellett tárolótisztítási feladatokat is végrehajt, utóbbiak miatt hétfőn és kedden 8-tól 12 óráig Pókaszepetk, Kemendollár, Vöckönd, Zalaistvánd és Gyűrűs településeken, míg 12 és 16 óra között Nagykapornak, Misefa, Orbányosfa, Padár és Bezeréd területén fordulhat elő nyomáscsökkenés és vízminőség-változás, vagy akár átmeneti ideig tartó vízhiány is. 

Nyomáscsökkenéssel együtt járó munkálatokat végez szolgáltatási területén az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.
Forrás:  Getty Images

 

 

