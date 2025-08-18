Karbantartási munkálatok befolyásolják a vízminőséget Zalában

A szolgáltató tájékoztatása szerint hétfőn 9 és 15 óra között Zalaszentmártonban, kedden azonos időpontban Gétyén végeznek hálózatöblítést. Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. emellett tárolótisztítási feladatokat is végrehajt, utóbbiak miatt hétfőn és kedden 8-tól 12 óráig Pókaszepetk, Kemendollár, Vöckönd, Zalaistvánd és Gyűrűs településeken, míg 12 és 16 óra között Nagykapornak, Misefa, Orbányosfa, Padár és Bezeréd területén fordulhat elő nyomáscsökkenés és vízminőség-változás, vagy akár átmeneti ideig tartó vízhiány is.

Nyomáscsökkenéssel együtt járó munkálatokat végez szolgáltatási területén az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.

Forrás: Getty Images