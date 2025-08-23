Gimisek csípték el a bringatolvajt

A Nyári Bűnmegelőzési Iroda idén már 25. alkalommal nyitotta meg kapuit a nyár elején Keszthelyen, hogy a diákok bevonásával erősítse a város és a Balaton-part biztonságát. A nyár végével a diákok visszatérnek az iskolapadba, az iroda is bezárta kapuit. Idén közel 70 középiskolás vett részt a programban.

A Nyári Bűnmegelőzési Iroda idén 25. alkalommal működött, 7 héten keresztül, közel 70 középiskolás bevonásával

Fotó: Palánki Edit

Nyári Bűnmegelőzési Iroda Keszthelyen – diákok a város biztonságáért

Kovács Viktória, Keszthely alpolgármestere kiemelte, hogy a Bűnmegelőzési Iroda munkája nélkülözhetetlen a város turisztikai szempontból kiemelt területein. Az iroda tevékenysége nemcsak a Balaton partjára, hanem egészen a kastélyig kiterjed, így biztosítva a látogatók és a helyiek biztonságérzetét.

– Fontos számunkra, hogy Keszthely továbbra is a Balaton egyik legbiztonságosabb városa maradjon. A diákok közösségi munkája szemléletformáló erővel bír, amely a nyaralóknak, a lakosságnak és saját maguknak is hasznos – hangsúlyozta az alpolgármester.

Hét héten át szolgáltak a fiatalok

Dr. Lakics Andrea, a Keszthelyi Rendőrkapitányság kiemelt bűnmegelőzési főelőadója elmondta: a Nyári Bűnmegelőzési Iroda 2025-ben hét héten keresztül működött. Ez idő alatt a diákok közösségi szolgálatot teljesítettek, illetve szakmai gyakorlaton vettek részt.

– A diákok jelenléte a strandokon, parkokban és sétálóutcákban nemcsak a biztonságérzetet erősítette, hanem tényleges visszatartó erővel is bírt. Volt olyan eset, amikor az irodában szolgáló diákoknak köszönhetően egy kerékpárlopást sikerült még aznap megoldani: megtalálták a biciklit és az elkövetőt is. Ez jól mutatja, mennyire értékes a munkájuk – emelte ki Dr. Lakics Andrea.

A fiatalok főként a város turisztikailag frekventált területein járőröztek, élő reklámoszlopként figyelemfelhívó, bűnmegelőzés feliratú pólóban. Ez egyszerre adott megnyugtató érzést a turistáknak és tartotta távol a potenciális elkövetőket.

A diákok diákok közösségi szolgálatot teljesítettek, illetve szakmai gyakorlaton vettek részt

Fotó: Palánki Edit

Konkrét eredmények a gyakorlatban

A diákok lelkesedése sokszor túllépett a kötelező közösségi szolgálat keretein. Többen nemcsak az előírt 50 órát teljesítették, hanem önkéntesen is visszatértek az irodába, hogy segítsék a munkát. A program így egyszerre adott szakmai tapasztalatot a rendészeti tanulmányokat folytató fiataloknak, és erősítette a közösség összetartozását.