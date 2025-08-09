1 órája
Még lehet csatlakozni a Női Vezetői Liga jótékonysági akciójához
A taneszközök mellett pályaválasztást segítő kiadványokat is találnak majd a gyerekek azokban az iskolatáskákban, amelyeket helyi vállalkozók felajánlásaival állítanak össze. A vármegyei iparkamara karitatív akciója a Zalai Gyermekvédelmi Központ támogatottjait segíti. A kezdeményezés a Női Vezetői Liga ötlete alapján valósul meg.
Forrás: ZH-Archívum
Az adományokat augusztus 11-ig lehet leadni Zalaegerszegen, Keszthelyen, Nagykanizsán, valamint időpont-egyeztetéssel Lentiben és Zalaszentgróton is. A támogatással kapcsolatos részleteket az iparkamara hivatalos honlapján találják meg az érdeklődők. Az oldal egy hasznos tájékoztatót is közöl, amely megkönnyíti a tanszerek kiválasztását.
A Zaol-podcast vendége Vörös Anikó, a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára, akivel a jótékonysági akció részletei mellett a szervezet aktuális feladatairól is beszélgetünk.
Zaol podcast
- Hogyan lett Hunyadiból mozihős? - Hallgassa meg, ha kíváncsi a filmes kulisszatitkokra és a történelmi összefüggésekre
- Nevetés, tánc és brit abszurd – Zaol-podcast Tompa Gáborral
- Tényleg annyira rossz a munkaerőpiaci helyzet a zalai régióban?
- Érdekes missziókat teljesít a könyvtár új igazgatója – tervekből van bőven a tarsolyában
- LEADER: a vidéki szupererő, ami falvakat emel fel