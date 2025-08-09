augusztus 9., szombat

Még lehet csatlakozni a Női Vezetői Liga jótékonysági akciójához

Címkék#Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara#podcast#adomány#Vörös Anikó

A taneszközök mellett pályaválasztást segítő kiadványokat is találnak majd a gyerekek azokban az iskolatáskákban, amelyeket helyi vállalkozók felajánlásaival állítanak össze. A vármegyei iparkamara karitatív akciója a Zalai Gyermekvédelmi Központ támogatottjait segíti. A kezdeményezés a Női Vezetői Liga ötlete alapján valósul meg.

Zaol.hu
Még lehet csatlakozni a Női Vezetői Liga jótékonysági akciójához

Forrás: ZH-Archívum

Az adományokat augusztus 11-ig lehet leadni Zalaegerszegen, Keszthelyen, Nagykanizsán, valamint időpont-egyeztetéssel Lentiben és Zalaszentgróton is. A támogatással kapcsolatos részleteket az iparkamara hivatalos honlapján találják meg az érdeklődők. Az oldal egy hasznos tájékoztatót is közöl, amely megkönnyíti a tanszerek kiválasztását.

A Zaol-podcast vendége Vörös Anikó, a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára, akivel a jótékonysági akció részletei mellett a szervezet aktuális feladatairól is beszélgetünk.

 

Zaol podcast

