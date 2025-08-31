Írógéptől a kvantumkommunikációig – így készül a jövőre az NMHH

Az NMHH arra törekszik, hogy Magyarország mindig lépést tartson a legújabb távközlési technológiákkal, mint a mesterséges intelligencia, az űrtávközlés és a kvantumkommunikáció. A hatóság nemcsak felügyeli, hanem segíti és engedélyezi is az új megoldások bevezetését.

Az NMHH az Európai Műholdas Távközlési Kormányközi Szervezetnek is aktív tagja.

Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE PHOTO LIBRARY / Forrás: Getty Images

Nemzetközi porondon az NMHH magyar szakemberei

2025 első felében több hazai és nemzetközi szakmai rendezvényen vett részt vagy éppen házigazdaként fogadott szakértőket Budapesten és Esztergomban. Ezeken az eseményeken bemutatták a legmodernebb magyar mérő- és frekvenciaközpontokat, a drónos méréseket, valamint a rádiózavar-vizsgálatokat is.

Az NMHH munkatársai részt vettek Párizsban a műholdas távközléssel foglalkozó szervezet közgyűlésén, Budapesten pedig kiberbiztonsági és kvantumkommunikációs kérdéseket vitattak meg szakemberekkel. A győri Széchenyi István Egyetemen idén is megrendezték a Távközlés Világnapját, ahol külön kiemelték a magyar űrhajósok rádióamatőr-vizsgáját is, amelyet az NMHH-nál tettek le.

Már a kvantumvilág sem csak a moziban hódít

A mesterséges intelligenciáról és az űrkutatás újdonságairól sok szó esik manapság, de a kvantumtechnológia is egyre fontosabb.

A három terület fejlődése szorosan összefügg: egy kvantumszámítógép például új lendületet adhat az űrtávközlésnek és az MI-nek, míg egy fejlett mesterséges intelligencia a kvantum- és űrtechnológiai kutatásokat gyorsíthatja fel.

A hatóság külön munkacsoportot is létrehozott a mesterséges intelligencia és a kvantumtechnológia területén. Céljuk, hogy felkészítsék a hazai infokommunikációs ágazatot a jövő legmodernebb megoldásaira.

Az NMHH a következő időszakban is támogatni fog minden olyan kezdeményezést, amely segíti az új hírközlési technológiák elterjedését Magyarországon.