Baleset az M70-esen
16 perce
Nesze neked adriai út! – erre készülj, ha nyaralni indulsz, "horror" lesz az utazás
Egymásba futott két személygépkocsi az M70-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Muraszemenye közelében, a 10. és a 11. kilométer között.
A műszaki mentést végző letenyei hivatásos és önkéntes tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A helyszínre érkeztek a mentők is. Az érintett sztrádaszakaszon félpályán halad a forgalom.
Ezt ne hagyja ki!Tudnivalók indulás előtt
2025.08.14. 17:00
Rossz hír a tengerhez utazó magyaroknak: jön az év dugója a horvát autópályán!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre