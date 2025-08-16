augusztus 16., szombat

Baleset az M70-esen

16 perce

Nesze neked adriai út! – erre készülj, ha nyaralni indulsz, "horror" lesz az utazás

Egymásba futott két személygépkocsi az M70-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Muraszemenye közelében, a 10. és a 11. kilométer között.

Zaol.hu

A műszaki mentést végző letenyei hivatásos és önkéntes tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A helyszínre érkeztek a mentők is. Az érintett sztrádaszakaszon félpályán halad a forgalom.

baleset
 A helyszínre érkeztek a mentők is.
Forrás:  ZH archívum

 

