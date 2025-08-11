augusztus 11., hétfő

Göcseji Népzenei Tábor

1 órája

Néptánccal, népzenével szólították meg a fiatalokat ebben a göcseji táborban (galéria)

Kurzus, játékok, kirándulás és a végén bemutató. Röviden így festett az idei Göcseji Népzenei Tábor programja, de Gubinecz Ákos, a tábor főszervezője ennél részletesebb beszámolót adott. A népzenei tábor Nován idén újdonsággal is szolgált.

Korosa Titanilla
Néptánccal, népzenével szólították meg a fiatalokat ebben a göcseji táborban (galéria)

A népzenei tábor Nován gálaesttel zárult

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A népzenei tábor Nován idén 20 fiatalt vonzott. Az évről évre népszerű rendezvény már nyolc éve szólítja meg a népzene és a néptánc iránt érdeklődő fiatalokat. Gubinecz Ákos Junior Prima díjas népdalénekest, népzenetanárt a Göcseji Népzeneit Tábor végeztével, a gálaműsor után kérdeztük az idei rendezvényről. 

népzenei tábor Nován Gubinecz Ákos főszervező
A népzenei tábor Nován idén is jól sikerült. Gubinecz Ákos számolt be az eseményről
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Elmondta, hogy nagy örömükre idén is 20 gyermek csatlakozott, érkeztek Zalából és az ország számos pontjáról, valamint a Muravidékről is, de Münchenből is volt táborozó, akivel Ákos abban az időszakban ismerkedett össze, mikor a bajor városban volt ösztöndíjas.

Népzenei tábor Nován: mindenkinek élmény

- Nagyon nagy élmény volt idén is itt lenni Nován, Göcsej szívében, az idei volt a második alkalom, mikor a Csicsergő Szabadidőközpontban rendeztük meg a tábort – mondta el Gubinecz Ákos. - Azt látjuk, hogy továbbra is nagy szeretettel járnak vissza hozzánk a gyerekek, illetve új jelentkezők is voltak, ahogy eddig is. Igyekeztünk a programot úgy kialakítani, hogy a zenei foglalkozások mellett legyen más is, ezért szerveztünk kirándulást, voltak kézműves foglalkozások, táncház, játékok.

A tábor tematikája kibővült idén, a népzenei foglalkozások és citerakurzusok mellett a kobozzal ismerkedhettek meg a fiatalok oktatás keretében. A közös éneklésen pedig minden nap zalai dallamokat tanítottak a táborozóknak. 

Gubinecz Ákos hozzátette, hogy számára és a többi oktató számára is nagy motivációt jelent, hogy az éves táborozások során látnak felnőni egy generációt, hiszen vannak, akik évről évre visszatérnek egyrészt a zene szeretete miatt, másrészt azért, hogy találkozzanak egymással. Már egy kis családdá alakultak, ahol nagy a közösségi összetartás.

Népzenei tábor Nován

Fotók: Korosa Titanilla

 

 

