Művészet, élet, természet – ihletforrás Gébárton, ezúttal fiataloknak (galéria, videó)

Már második éve frissen diplomázott vagy még az egyetemen hallgatói státusszal rendelkező fiatalok inspirálódnak és dolgoznak a valóban festői környezetben, a nemzetközi művésztelep kéthetes programján. Augusztus 4-16. között zajlik a tábor. Dr. habil Filp Csaba DLA, a tábor művészeti vezetője érdeklődésünkre elmondta, egy korszakos alkotó, Gulácsy Lajos festőművész egyik képén látható latin felirat ihlette a tábor témáját. Arte, vita, natura. Ennek a három latin szónak a mentén mutatják meg, hogy mit jelent számukra a művészet-élet-természet „szentháromsága.”

Cieklinski Godvin János munka közben, ő már tavaly is részt vett a GébArt Nemzetközi Művésztelep programján.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

– Akárhogy szeretnénk fordítani, nem lesz helyes mondat belőle, ám mindenki tudja, hogy ezek a szavak önmagukban mit jelentenek. Nagyon sokszínű lesz a tárlat, nem Gulácsy-t utánoztuk, hanem az ő koncepcióját vettük figyelembe – felelte a Munkácsy-díjas Flip Csaba festőművész, egyetemi docens.

A tábor művészeti vezetője egyébként a kovácsműhelybe vonult el alkotni, a készülő páncélrészlet azonban ezen a kiállításon nem lesz látható. A résztvevők között egy zalai, csonkahegyháti fiatalembert is felfedezhetünk, Kerese Zsolt tavaly ugyancsak megtapasztalhatta a gébárti vendégszeretetet. A fiatalok többféle technikát használnak, ám legtöbbjük a festészet területén bontakozott ki. Cieklinski Godvin János alapvetően testábrázolással, az ember és természet kapcsolatával foglalkozik, kettő képet állít majd ki a tábor végén.

A GébArt Nemzetközi Művésztelep, ahova szeretnek visszatérni

– Jelenlegi munkáim a német „fatherland” (apaföld) és az orosz „motherland” (anyaföld) kifejezésből indulnak ki. Szinte már kész vagyok a német változattal, ahol a tájban egy férfi testét, vonalait fedezhetjük fel. Szeretek itt lenni, kimozdít a mindennapokból ez a környezet, rengeteg ötlet van már a fejemben, amit szeretnék megvalósítani.

Az alkotótelepen idén Bartus Zsófia, Cieklinski Godvin János, Gleb Konkin-von Serebrowski (Németország), Irene Thymosova (Ukrajna), Jákli Zsófia Elvira, Joel Li Boonma (Németország), Kerese Zsolt, Komócsin Sára Júlia, Sebők Sarolta, Sipos Anna, Tálosi Katica és Tóth Zoltán vesz részt. A közös tárlat augusztus 15-én, pénteken 18 órakor nyílik, a válogatást pedig szeptember 20-áig nézhetik meg az érdeklődők az alkotóház nyitvatartási idejében.