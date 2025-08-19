Kövér László: zseniális teljesítmény volt az államalapítás – akkor a megmaradásról döntöttek és erről kell dönteni most is

Európa azon kevés államalkotó nemzete közé tartozunk, amelynek több mint ezer éve, változó határokkal ugyan, de változatlan helyen és változatlan néven van állama. Az államalapító királyunk által megnyitott történelmi úton járunk ma is, mert számunkra csak ez a szabadság és a megmaradás útja. Az ő keresztény hite és eszménye azóta is a mi hitünk, a mi eszményünk – fogalmazott beszédében a házelnök, a zalaegerszegi nemzeti ünnep díszvendége.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Nemzeti ünnep – főhajtás a zseniális teljesítmény előtt

Dr. Kövér László zseniális teljesítménynek nevezte a korabeli állam megalapítását, hozzátéve azt, hogy Szent István magyarságot védő államot épített és nem támadó birodalmat.

Olyant, ahol mindenki otthonra talált, olyant, amelyet keleten és nyugaton egyaránt számon tartottak.

Olyan államot hozott létre, amely képes volt megvédeni magát, s amelyet mindenki tisztelt.

A középkori magyar államnak azonban már szembe kellett néznie minden olyan birodalommal, amely le akarta igázni.

Amikor idegen hatalmak és belső ellenségek törtek az országra

Ennek kapcsán felidézte többek között az oszmán birodalommal két és fél évszázados élet-halál küzdelmet, amely Trianonig ható demográfiai katasztrófát hozott a magyarságra. Szóba hozta a Habsburg birodalom kétarcúságát, amikor a szabadság ígérete egyet jelentett a független magyar állammal, amelyért Rákóczi Ferenc fejedelem kurucai, majd Kossuth Lajos vezetésével az 1848-as nemzedék harcolt. Mint mondta, Széchenyi aggodalma 70-80 évvel később, 1918-19-ben vált valóra. A korabeli balliberális propaganda segítségével Károlyi Mihályék becsapták a magyar társadalmat, s külföldi érdekeket szolgálva megbénították az országot, és katonailag védtelenné tették. A Szent István-i államalapítást ünnepelve nem feledhető el az, hogy a magyar államot akkor érte a legnagyobb kártétel, amikor saját hűtlen vezetői tőrdöféseit kellett elszenvednie, hangsúlyozta a házelnök.

Nemzeti ünnep Zalaegerszegen augusztus 20-a előestéjén.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A házelnök párhuzamot vont a jelennel. Mint mondta, az elmúlt évtizedek globalizmusának nyertesei az Európai Uniót akarják felszámolni és a helyén egy keresztényellenes, háborúpárti és diktatórikus Európai Egyesült Államokat akarnak létrehozni. Kiemelte, hogy a jövő évi országgyűlési választásokon ennek a tervnek az itthoni kiszolgálóit a magyar választók szavazataikkal meg tudják állítani. Mint mondta, 2010-ben a választópolgárok többsége úgy döntött, és azóta még háromszor megerősítette, hogy az országnak a nemzetét szolgáló, demokratikus és cselekvőképes államra van szüksége. Dönteni kell a megmaradás vagy a beolvadás között, hangsúlyozta dr. Kövér László, kifejezve bizodalmát, hogy „a mi nemzedékünk ismét meg tudja védeni Szent István örökségét, az önálló magyar államot.”