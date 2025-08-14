augusztus 14., csütörtök

Nemesnép

1 órája

Ha van régi fényképe, tárgya, ajánlja fel, itt hálásak lesznek érte

Címkék#Hevesi Sándor Színház#Farkas Gergely#gyűjtemény

Nemesnépen augusztus 24-én, vasárnap rendezik meg az elszármazottak találkozóját és a falunapot a kultúrháznál.

Korosa Titanilla

A szervezők arra kérik a helyeieket és helyi kötődésűeket, hogy a kialakítandó helytörténeti ház gyűjteményéhez, illetve a közösség részére ajánljanak fel régi tárgyakat, fényképeket, a múlt emlékeit, melyek érdemes arra, hogy megőrizzék őket. 

Az elszármazottak találkozójának programja szentmisével kezdődik a kápolnában 11.15 órakor, a vendégeket 12 órakor fogadják, majd Németh László polgármester köszönti a megjelenteket, majd ebéd következik. A rendezvényen fellép Farkas Gergely, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művésze, a délutáni kulturális műsorban szerepel a Vastaps amatőr színjátszó társulat, a csesztregi női dalkör és a Kerka Táncegyüttes is. Este pedig zenés mulatság lesz. 

