Tudja, hogy mi az a bürü? Ezen a zalai településen felavattak egyet

Mintegy kétszázan gyűltek össze vasárnap Nemesnép központjában, a haranglábnál, illetve a kultúrházban. Megtartották a falunapot, amelyet idén az elszármazottak találkozójával kapcsoltak össze. A program délelőtt szentmisével kezdődött a helyi kápolnában, majd a vendégeknek szóló ünnepi ebéd előtt Németh László, Nemesnép polgármestere köszöntötte a 120 lélekszámú település vendégeit, egykori lakóit, akik bár máshol élik életüket, de szívesen térnek vissza szülőfalujukba.

Hazatértek az egykori lakók. Elszármazottak találkozója Nemesnépen

Forrás: ZH

Nemesnép ünnepe meglepetéssel

Köszöntötte a megjelenteket Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is, majd közösen felavatták az új bürüt, az egyszemélyes fa átjárót, amit a patak fölé emeltek. Korábban is megvolt ez az átjáró, a régi még az 1990-es években készült el tölgyfából, ehelyett fektettek le egy újat vörös fenyőből, és a régivel ellentétben ez már a biztonságosabb közlekedés érdekében korlátot is kapott. Az eseményen elhangzott, azért van szükség a bürüre, hogy ne kelljen kerülni, vagyis a patak egyik partján élők könnyeben, rövidebb úton jussanak át a másik részre.

Az elszármazottak találkozója és a falunap programja jó hangulatban telt, délután kulturális műsorral folytatódott, este pedig táncos mulatság zárta a napot.