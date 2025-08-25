augusztus 25., hétfő

Találkozó, falunap

1 órája

Tudja, hogy mi az a bürü? Ezen a zalai településen felavattak egyet

Címkék#elszármazottak#elszármazottak talákozója#Nemesnép

Nagy ünnepséget rendeztek a magyar-szlovén határ közelében fekvő zalai településen. Nemesnép önkormányzata a helyieknek és az elszármazottaknak is programot szervezett.

Korosa Titanilla
Tudja, hogy mi az a bürü? Ezen a zalai településen felavattak egyet

Az új átjáró a patak fölött egyben Nemesnép látványossága is. A bürü avatásán Vigh László és Németh László (b-j)

Forrás: ZH

Mintegy kétszázan gyűltek össze vasárnap Nemesnép központjában, a haranglábnál, illetve a kultúrházban. Megtartották a falunapot, amelyet idén az elszármazottak találkozójával kapcsoltak össze. A program délelőtt szentmisével kezdődött a helyi kápolnában, majd a vendégeknek szóló ünnepi ebéd előtt Németh László, Nemesnép polgármestere köszöntötte a 120 lélekszámú település vendégeit, egykori lakóit, akik bár máshol élik életüket, de szívesen térnek vissza szülőfalujukba.

Nemesnép elszármazottak találkozója résztvevői
Hazatértek az egykori lakók. Elszármazottak találkozója Nemesnépen
Forrás:  ZH

Nemesnép ünnepe meglepetéssel

Köszöntötte a megjelenteket Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is, majd közösen felavatták az új bürüt, az egyszemélyes fa átjárót, amit a patak fölé emeltek. Korábban is megvolt ez az átjáró, a régi még az 1990-es években készült el tölgyfából, ehelyett fektettek le egy újat vörös fenyőből, és a régivel ellentétben ez már a biztonságosabb közlekedés érdekében korlátot is kapott. Az eseményen elhangzott, azért van szükség a bürüre, hogy ne kelljen kerülni, vagyis a patak egyik partján élők könnyeben, rövidebb úton jussanak át a másik részre. 

Az elszármazottak találkozója és a falunap programja jó hangulatban telt, délután kulturális műsorral folytatódott, este pedig táncos mulatság zárta a napot. 

 

