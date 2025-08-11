augusztus 11., hétfő

Olaj a burkolaton

14 perce

Négy autó ütközött a dunántúli főúton, mentőre is szükség volt

Egymásba hajtott négy személykocsi a 81-es főút 75-76-os kilométere között, Töltéstava közelében.

Zaol.hu

A pannonhalmi hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, s áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett. Az egyik autóból olaj folyt az útra, ezért a közútkezelő munkatársait is a helyszínre várják.

mentő
Menő is érkezett a helyszínre
Forrás: Zaol

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
