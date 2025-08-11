Olaj a burkolaton
14 perce
Négy autó ütközött a dunántúli főúton, mentőre is szükség volt
Egymásba hajtott négy személykocsi a 81-es főút 75-76-os kilométere között, Töltéstava közelében.
A pannonhalmi hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, s áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett. Az egyik autóból olaj folyt az útra, ezért a közútkezelő munkatársait is a helyszínre várják.
