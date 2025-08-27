augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

16°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Indul a licit

36 perce

Most negyedáron juthat irodafelszereléshez – Ajtólapok a NAV-tól, nagy tételben

Címkék#NAV#licit#Nemzeti Adó-és Vámhivatal

Nem csak az üzletekben lehet jó dolgokhoz hozzájutni. A NAV árverési felülete is szolgál időnként kecsegtető ajánlatokkal.

Korosa Titanilla
Most negyedáron juthat irodafelszereléshez – Ajtólapok a NAV-tól, nagy tételben

A NAV árverési felülete most olcsón kínál ajtólapokat

Forrás: NAV

A NAV árverési felülete olykor különleges ajánlatokkal rukkol elő, került már kalapács alá például magánút is. Most ajtólapok vannak soron.

NAV árverési felülete ajtólapokat kínálnak
A NAV árverési felülete újabb ajánlatot hirdet, ajtólapokra indul a licit. Komplett irodát is felszerelhet ezekből
Forrás: NAV

A NAV árverési felülete kincseket is rejthet 

Érdemes böngészni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) árverési felületét, most a lefoglalt ingóságok között ajtólapokból található jelentős kínálat. Ezekre szombattól lehet licitálni, írja közleményében a NAV. 

Egy komplett irodaházat is fel lehetne szerelni azokkal az eredeti csomagolásban lefoglalt ajtólapokkal, amelyek árverése hamarosan megkezdődik az Elektronikus Árverési Felületen (https://arveres.nav.gov.hu). Nemcsak vállalkozóknak érdemes ránézni erre az oldalra, hisz a kinézett ajtólapokra külön-külön lehet licitálni, így magánszemélyként is  lehet akár csak egy ajtólapra ajánlatot tenni. Ezek becsértéke az eredeti ár 25 százaléka.

Ajtólapok széles kínálata a NAV-nál

Az ajtólapok különböző betétekkel, üveggel és mintákkal, sokféle díszítőelemmel készültek. A hirdetési felületen megtekinthetők az egyes tárgyak fényképei, így könnyen kiválasztható a megfelelő tétel. Az 54 darab, különböző típusú ajtólap árverése augusztus 30-án indul, az ingóságokra négy napon keresztül lehet licitálni a NAV árverési oldalán. A börze szeptember 2-án 21 órakor zárul. Nyertes licit esetén, a vételár kifizetése után a Vámosszabadinál található telephelyről vihető el az ingóság.

Bővebben tájékozódni, regisztrálni s a tételekre ajánlatot tenni a NAV árverési oldalán lehet. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu