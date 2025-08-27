Most negyedáron juthat irodafelszereléshez – Ajtólapok a NAV-tól, nagy tételben

A NAV árverési felülete olykor különleges ajánlatokkal rukkol elő, került már kalapács alá például magánút is. Most ajtólapok vannak soron.

A NAV árverési felülete újabb ajánlatot hirdet, ajtólapokra indul a licit. Komplett irodát is felszerelhet ezekből

Forrás: NAV

A NAV árverési felülete kincseket is rejthet

Érdemes böngészni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) árverési felületét, most a lefoglalt ingóságok között ajtólapokból található jelentős kínálat. Ezekre szombattól lehet licitálni, írja közleményében a NAV.

Egy komplett irodaházat is fel lehetne szerelni azokkal az eredeti csomagolásban lefoglalt ajtólapokkal, amelyek árverése hamarosan megkezdődik az Elektronikus Árverési Felületen (https://arveres.nav.gov.hu). Nemcsak vállalkozóknak érdemes ránézni erre az oldalra, hisz a kinézett ajtólapokra külön-külön lehet licitálni, így magánszemélyként is lehet akár csak egy ajtólapra ajánlatot tenni. Ezek becsértéke az eredeti ár 25 százaléka.

Ajtólapok széles kínálata – a NAV-nál

Az ajtólapok különböző betétekkel, üveggel és mintákkal, sokféle díszítőelemmel készültek. A hirdetési felületen megtekinthetők az egyes tárgyak fényképei, így könnyen kiválasztható a megfelelő tétel. Az 54 darab, különböző típusú ajtólap árverése augusztus 30-án indul, az ingóságokra négy napon keresztül lehet licitálni a NAV árverési oldalán. A börze szeptember 2-án 21 órakor zárul. Nyertes licit esetén, a vételár kifizetése után a Vámosszabadinál található telephelyről vihető el az ingóság.

Bővebben tájékozódni, regisztrálni s a tételekre ajánlatot tenni a NAV árverési oldalán lehet.