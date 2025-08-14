augusztus 14., csütörtök

Öröm és hála

24 perce

Nagylelkű adományok, önkormányzati és egyházi segítség is érkezett – Megújulhat a templom tetőszerkezete

Címkék#nagyradai templom#tetőszerkezet#egyházközség

Nagylelkű adományoknak köszönhetően hozzáfoghatnak a munkákhoz. Megújul a 131 éves nagyradai templom tetőzete.

Antal Anita

Örömmel adott hírt a nagyradai Szent István plébánia arról, hogy sikerrel járt a templom tetőszerkezetének javítására indított gyűjtés, és az adományoknak hála a vállalkozó hamarosan hozzáfoghat a munkához. Ennek köszönhetően belátható időn belül megújulhat a nagyradai templom tetőzete.

nagyradai templom tetőszerkezete
Hamarosan megújulhat a 131 éves nagyradai templom tetőzete, a szükséges forrásokat hívek, elszármazottak, az önkormányzat és az egyházmegye összefogásával biztosítják.
Fotó: Antal Anita

A 131 éves nagyradai templom nyár végére új tetőt kaphat

Seláf István, az egyházközség elnöke elmondta: a nagyradai önkormányzat és a Kaposvári Egyházmegye 1-1 millió forintos hozzájárulását jelezte a költségekhez, valamint a hívek, elszármazottak, környékbeliek adományából is mintegy egymillió forint gyűlt össze, így az előzetesen 2,6 millió forintra számított tetőfelújítási költség rendelkezésre áll. Amint arról korábban beszámoltunk: a falu 131 éves templomán a toronyórát megvilágító égő cseréje során fedezték fel, milyen komoly problémák vannak a tetővel, s ezek azonnali beavatkozást igényelnének. Ezért döntött úgy az egyházközség, hogy a szükséges forrásokat megpróbálja gyűjtés során megszerezni.

Magánszemélyek, önkormányzat és egyházmegye fogott össze

Nagylelkű felajánlásoknak köszönhetően megkezdődhet a templomunk tetőzetének megújítása, ez a közösségünk számára nagy öröm és áldás jelezte Seláf István.
A munkákat egy gelseszigeti vállalkozó végzi, Alexandrov László az egyházközséget úgy tájékoztatta, hogy augusztus végére szeretné befejezni a felújítást.

 

