Nagylelkű adományok, önkormányzati és egyházi segítség is érkezett – Megújulhat a templom tetőszerkezete

Örömmel adott hírt a nagyradai Szent István plébánia arról, hogy sikerrel járt a templom tetőszerkezetének javítására indított gyűjtés, és az adományoknak hála a vállalkozó hamarosan hozzáfoghat a munkához. Ennek köszönhetően belátható időn belül megújulhat a nagyradai templom tetőzete.

Hamarosan megújulhat a 131 éves nagyradai templom tetőzete, a szükséges forrásokat hívek, elszármazottak, az önkormányzat és az egyházmegye összefogásával biztosítják.

Fotó: Antal Anita

A 131 éves nagyradai templom nyár végére új tetőt kaphat

Seláf István, az egyházközség elnöke elmondta: a nagyradai önkormányzat és a Kaposvári Egyházmegye 1-1 millió forintos hozzájárulását jelezte a költségekhez, valamint a hívek, elszármazottak, környékbeliek adományából is mintegy egymillió forint gyűlt össze, így az előzetesen 2,6 millió forintra számított tetőfelújítási költség rendelkezésre áll. Amint arról korábban beszámoltunk: a falu 131 éves templomán a toronyórát megvilágító égő cseréje során fedezték fel, milyen komoly problémák vannak a tetővel, s ezek azonnali beavatkozást igényelnének. Ezért döntött úgy az egyházközség, hogy a szükséges forrásokat megpróbálja gyűjtés során megszerezni.

Magánszemélyek, önkormányzat és egyházmegye fogott össze

– Nagylelkű felajánlásoknak köszönhetően megkezdődhet a templomunk tetőzetének megújítása, ez a közösségünk számára nagy öröm és áldás – jelezte Seláf István.

A munkákat egy gelseszigeti vállalkozó végzi, Alexandrov László az egyházközséget úgy tájékoztatta, hogy augusztus végére szeretné befejezni a felújítást.