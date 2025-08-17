45 perce
Három évig dől a lé! – Nagy lépés a horvátországi magyarságnak
A horvát kormány úgy döntött: elindul egy komplex program a helyi infrastruktúra, a vidéki térségek, a vállalkozások és a kézműipar fejlesztése érdekében azokon a településeken, ahol a kisebbségek aránya meghaladja az 5 százalékot. Ez lehetőség a horvátországi magyarság számára is.
Ez nagy jelentőséggel bír Eszék-Baranya megye és Vukovár-Szerém megye magyarok által is lakott járásai számára. A 2025–27 közötti időszakra szóló program évente 8,5 millió eurót irányoz elő, írja az Új Magyar Képes Újság.
– A döntés politikai siker a horvátországi magyar érdekképviselet számára. Bizonyítja, hogy a közösségi jelenlét és a következetes érdekérvényesítés kézzelfogható eredményekhez vezet. A horvát kormány ezzel nemcsak elismeri a kisebbségi közösségek hozzájárulását Horvátország társadalmi és gazdasági fejlődéséhez, hanem segíti a történelmileg soknemzetiségű területek felzárkózását is – mondta Jankovics Róbert parlamenti képviselő.