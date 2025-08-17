Három évig dől a lé! – Nagy lépés a horvátországi magyarságnak

Ez nagy jelentőséggel bír Eszék-Baranya megye és Vukovár-Szerém megye magyarok által is lakott járásai számára. A 2025–27 közötti időszakra szóló program évente 8,5 millió eurót irányoz elő, írja az Új Magyar Képes Újság.

Jankovics Róbert: A döntés politikai siker a horvátországi magyar érdekképviselet számára. Fotó: Új Magyar Képes Újság

– A döntés politikai siker a horvátországi magyar érdekképviselet számára. Bizonyítja, hogy a közösségi jelenlét és a következetes érdekérvényesítés kézzelfogható eredményekhez vezet. A horvát kormány ezzel nemcsak elismeri a kisebbségi közösségek hozzájárulását Horvátország társadalmi és gazdasági fejlődéséhez, hanem segíti a történelmileg soknemzetiségű területek felzárkózását is – mondta Jankovics Róbert parlamenti képviselő.