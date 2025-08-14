augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

33°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Itt az ideje felkészülni: szinte egész hétvégére leáll az MVM

Címkék#MVM#ügyfélszolgálat#MVM Next

Az MVM honlapján közölte, hogy rendszerkarbantartás miatt szinte minden online ügyintézés leáll a hétvégén.

Benedek Bálint
Itt az ideje felkészülni: szinte egész hétvégére leáll az MVM

Karbantartás miatt leállás lesz az MVM-nél.

Forrás: Shutterstock

Fotó: Suri_Studio

A cég ezt írta: augusztus 15-e, péntek reggel 8 óra és augusztus 17-e, vasárnap este 10 óra között karbantartás miatt szünetel minden ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilappban. A cég kéri az ügyfeleit, hogy időben gondoskodjanak előre fizetős mérőjük online feltöltéséről azok, akiknek villanykapcsoló ábrája van a számláin. Az ügyfeleik megértését és türelmét köszönik.

A tervezett ügyfélszolgálati leállásról korábban itt írtunk:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu