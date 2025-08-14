Itt az ideje felkészülni: szinte egész hétvégére leáll az MVM

A cég ezt írta: augusztus 15-e, péntek reggel 8 óra és augusztus 17-e, vasárnap este 10 óra között karbantartás miatt szünetel minden ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilappban. A cég kéri az ügyfeleit, hogy időben gondoskodjanak előre fizetős mérőjük online feltöltéséről azok, akiknek villanykapcsoló ábrája van a számláin. Az ügyfeleik megértését és türelmét köszönik.

A tervezett ügyfélszolgálati leállásról korábban itt írtunk: