1 órája
Bombasztikus anyag! Minden, amit a fürdőváros történetéről tudni akarsz...
Új kiállítóhely született Hévízen. A Rózsakert emeletén, a régi könyvtár helyén megnyílt az évezredeket áttekintő helytörténeti és balneológiai tárlat, s a múzeumban helyet kapott a Dr. Moll Károly nevét viselő orvostörténeti emlékszoba is.
A megnyitón Naszádos Péter, Hévíz polgármestere emlékeztetett, tizenegy hónapja vették át a város irányítását, s azóta ez a kilencedik befejezett beruházás Hévízen. „Ám talán ez a legérzelmesebb, hiszen rólunk, Hévíz történetéről szól, s ezáltal lett a fürdővárosnak saját múzeuma, ami bemutatja a múltunkat, s remélhetőleg elhozza a jövőnket”, szögezte le a város első embere.
Múzeum született, rengeteg munkával
– Megkérdeztem hazai és külföldi barátokat, mennyibe kerül egy múzeum kialakítása, s a csapat ötödannyi áron végezte el ezt a munkát. Úgy lett tehát új múzeumunk, hogy abban rengeteg plusz erőfeszítés van. Úgy gondolom, ez újra „felhúzza” a Rákóczi utcát, másrészt kulturális téren megemeli a városunkat – hangsúlyozta Naszádos Péter, hozzátéve, itt felolvasóesteket, kulturális programokat is szerveznek a jövőben.
Visszatérés
Hermann Katalin, a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ igazgatója elárulta, boldog, hogy visszatérhettek a korábbi könyvtár épületébe, amelynek fantasztikus atmoszférája van. „Ha bejött valaki az ajtón, nem győzte dicsérni, s most megújulva újra fogadhatjuk a hozzánk betérőket”, tette hozzá.
A legelső helytörténeti kiállítást dr. Szántó Endre készítette 1995-ben, majd 2004-ben megkapta a Moll-szoba a muzeális gyűjtemény rangot, majd létrejött a helytörténeti tárlat a Belvárosi Múzeumban, később pedig Egregyen létesült egy archeológiai kiállítás, de azt is el kellett bontani.
Római kori emlékek
– Ott végül soha nem épült meg a tervezett helytörténeti állandó kiállítás. Naszádos Péternek hála azonban visszatérhettünk ide, s létrejöhetett az új múzeum. Az itt kiállított anyag részben megtartja azokat a régészeti leleteket, amelyeket korábban is láthattak az érdeklődők. Ezek zömmel római kori tárgyak, hiszen ez izgalmas fejezete a város történetének – adott ízelítőt Hermann Katalin.
Új minőséget hoz
A most kialakított múzeum ezekre támaszkodva új minőséget hoz, bemutatva a Festetics családot, a tavat s a gyógyító munkát, számtalan míves hajdani ivókúrapoharat, emellett megidéznek egy divatszalont, bemutatják a város egykori hangulatát, a település iskola- és gasztronómiai történetét, nemcsak tárgyak által, hanem sok-sok digitális megoldással.
Ékesség a falakon
- az új múzeum falain látható a Magyar Történelmi Képes Krónika festményciklus
- ez Buday Mihály festőművész alkotása
- a magyarázó szövegeket Vass Géza írta