Fantasztikus atmoszféra

3 órája

Bombasztikus anyag! Minden, amit a fürdőváros történetéről tudni akarsz...

Címkék#kultúra#helytörténet#Hévíz#kiállítóhely#múzeum

Új kiállítóhely született Hévízen. A Rózsakert emeletén, a régi könyvtár helyén megnyílt az évezredeket áttekintő helytörténeti és balneológiai tárlat, s a múzeumban helyet kapott a Dr. Moll Károly nevét viselő orvostörténeti emlékszoba is.

Péter B. Árpád

A megnyitón Naszádos Péter, Hévíz polgármestere emlékeztetett, tizenegy hónapja vették át a város irányítását, s azóta ez a kilencedik befejezett beruházás Hévízen. „Ám talán ez a legérzelmesebb, hiszen rólunk, Hévíz történetéről szól, s ezáltal lett a fürdővárosnak saját múzeuma, ami bemutatja a múltunkat, s remélhetőleg elhozza a jövőnket”, szögezte le a város első embere.

Az új múzeum Hévíz múltját mutatja be
Fotó: Péter B. Árpád

Múzeum született, rengeteg munkával

– Megkérdeztem hazai és külföldi barátokat, mennyibe kerül egy múzeum kialakítása, s a csapat ötödannyi áron végezte el ezt a munkát. Úgy lett tehát új múzeumunk, hogy abban rengeteg plusz erőfeszítés van. Úgy gondolom, ez újra „felhúzza” a Rákóczi utcát, másrészt kulturális téren megemeli a városunkat – hangsúlyozta Naszádos Péter, hozzátéve, itt felolvasóesteket, kulturális programokat is szerveznek a jövőben. 

A most kialakított múzeum új minőséget hoz, a megnyitón Hermann Katalin és Naszádos Péter
Fotó: Péter B. Árpád

Visszatérés

Hermann Katalin, a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ igazgatója elárulta, boldog, hogy visszatérhettek a korábbi könyvtár épületébe, amelynek fantasztikus atmoszférája van. „Ha bejött valaki az ajtón, nem győzte dicsérni, s most megújulva újra fogadhatjuk a hozzánk betérőket”, tette hozzá.

Újra élet költözött a régi falak közé
Fotó: Péter B. Árpád

A legelső helytörténeti kiállítást dr. Szántó Endre készítette 1995-ben, majd 2004-ben megkapta a Moll-szoba a muzeális gyűjtemény rangot, majd létrejött a helytörténeti tárlat a Belvárosi Múzeumban, később pedig Egregyen létesült egy archeológiai kiállítás, de azt is el kellett bontani. 

A kiállítás létrejöttét sokan segítették, ők emléklapot vehettek át, képünkön dr. Szántó Endre és Naszádos Péter
Fotó: Péter B. Árpád

Római kori emlékek

– Ott végül soha nem épült meg a tervezett helytörténeti állandó kiállítás. Naszádos Péternek hála azonban visszatérhettünk ide, s létrejöhetett az új múzeum. Az itt kiállított anyag részben megtartja azokat a régészeti leleteket, amelyeket korábban is láthattak az érdeklődők. Ezek zömmel római kori tárgyak, hiszen ez izgalmas fejezete a város történetének – adott ízelítőt Hermann Katalin. 

A Dr. Moll Károly nevét viselő orvostörténeti emlékszoba is látogatható
Fotó: Péter B. Árpád

Új minőséget hoz

A most kialakított múzeum ezekre támaszkodva új minőséget hoz, bemutatva a Festetics családot, a tavat s a gyógyító munkát, számtalan míves hajdani ivókúrapoharat, emellett megidéznek egy divatszalont, bemutatják a város egykori hangulatát, a település iskola- és gasztronómiai történetét, nemcsak tárgyak által, hanem sok-sok digitális megoldással.

Emlékek, értékek, élmények. Az állandó kiállítás mostantól várja a látogatókat
Fotó: Péter B. Árpád

Ékesség a falakon

  • az új múzeum falain látható a Magyar Történelmi Képes Krónika festményciklus
  • ez Buday Mihály festőművész alkotása
  • a magyarázó szövegeket Vass Géza írta

 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
