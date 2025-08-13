Grandiózus lovas rendezvény a Muravidéken: egyszerre látvány, izgalom és szórakozás

Az idei Muravidéki Vágta már a kilencedik verseny lesz, amit a szlovéniai magyarság rendez közösen a Nemzeti Vágta szervezőbizottságával. A szombati program minden eddiginél gazdagabbnak ígérkezik, hiszen az úgynevezett nemzetiségi futam mellett – vagyis amikor a határon túli magyar települések által delegált lovasok mérkőznek meg egymással – lesz szlovén futam, póniverseny és kishuszár vágta is. Emellett számos kísérőprogram gondoskodik arról, hogy a nézők figyelmét egész napra lefoglalják. Utóbbiak közt lesznek további lovas bemutatók, kulturális és hagyományőrző műsorszámok, valamint gyermekeknek szóló gazdag kínálattal is készülnek a szervezők.

Hagyományőrző huszárok a tavalyi Muravidéki Vágta körpályáján. Nemcsak verseny, hanem látványos szórakoztató rendezvény is

Fotó: Gyuricza Ferenc

A Muravidéki Vágta visszaköltözik egy régebbi helyszínére

Az elmúlt évekhez képest újdonság, hogy a Muravidéki Vágta visszaköltözik egy korábbi helyszínére, Hosszúfaluba. A Vágta ünnepélyes megnyitóját 11 órakor tartják, ezt követik az előfutamok, melyek közé illesztik be a kísérőrendezvényeket. A döntő futamokra várhatóan 18 órakor kerül sor, majd ezt azonnal az ünnepélyes díjkiosztó követi. A Muravidéki Vágta legjobb lovasai az októberben Szilvásváradon megrendezésre kerülő Nemzeti Vágta indulói közé kvalifikálják magukat.