augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

32°
+34
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A Nemzeti Vágta előfutama

1 órája

Grandiózus lovas rendezvény a Muravidéken: egyszerre látvány, izgalom és szórakozás

Címkék#Muravidék#program#lovasverseny#nemzeti vágta

A szlovén-magyar határ menti térség leggrandiózusabb és legfontosabb lovas eseményének ígérkezik az az egész napos program, amit szombaton tartanak Lendva szomszédságában. A Muravidéki Vágta – mint a Nemzeti Vágta egyik előfutama – egyszerre verseny és kikapcsolódási lehetőség.

Gyuricza Ferenc

Az idei Muravidéki Vágta már a kilencedik verseny lesz, amit a szlovéniai magyarság rendez közösen a Nemzeti Vágta szervezőbizottságával. A szombati program minden eddiginél gazdagabbnak ígérkezik, hiszen az úgynevezett nemzetiségi futam mellett – vagyis amikor a határon túli magyar települések által delegált lovasok mérkőznek meg egymással – lesz szlovén futam, póniverseny és kishuszár vágta is. Emellett számos kísérőprogram gondoskodik arról, hogy a nézők figyelmét egész napra lefoglalják. Utóbbiak közt lesznek további lovas bemutatók, kulturális és hagyományőrző műsorszámok, valamint gyermekeknek szóló gazdag kínálattal is készülnek a szervezők.

Hagyományőrző huszárok a tavalyi Muravidéki Vágta körpályáján. Nemcsak verseny, hanem látványos szórakoztató rendezvény is
Hagyományőrző huszárok a tavalyi Muravidéki Vágta körpályáján. Nemcsak verseny, hanem látványos szórakoztató rendezvény is
Fotó: Gyuricza Ferenc

A Muravidéki Vágta visszaköltözik egy régebbi helyszínére

Az elmúlt évekhez képest újdonság, hogy a Muravidéki Vágta visszaköltözik egy korábbi helyszínére, Hosszúfaluba. A Vágta ünnepélyes megnyitóját 11 órakor tartják, ezt követik az előfutamok, melyek közé illesztik be a kísérőrendezvényeket. A döntő futamokra várhatóan 18 órakor kerül sor, majd ezt azonnal az ünnepélyes díjkiosztó követi. A Muravidéki Vágta legjobb lovasai az októberben Szilvásváradon megrendezésre kerülő Nemzeti Vágta indulói közé kvalifikálják magukat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu