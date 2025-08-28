augusztus 28., csütörtök

Közlekedési infrastruktúra

1 órája

Szlovéniába készül? Jobb, ha ezzel tisztában van, nehogy kellemetlen meglepetés érje!

Az elmúlt héten megkezdődtek a szlovéniai gyorsforgalmi úthálózat hazánkhoz legközelebb található részének burkolatmegerősítési munkálatai. A muravidéki autópálya hosszúfalusi csomópontja és a pincei határmetszési pontja közötti, mintegy 12 kilométer hosszú szakaszának felújítása két részletben zajlik, s várhatóan 2026 áprilisában fejeződik be.

Gyuricza Ferenc

Mindez azt jelenti, hogy a közlekedők a jelzett időszak alatt a muravidéki autópálya ezen szakaszának csak egyik pályatestjét használhatják. Eleinte a Maribor felé vezető oldalt, ahol mindkét irányba egy-egy forgalmi sávot jelöltek ki, majd a jövő évtől a szlovén-magyar határ, azaz a Pince felé vezető oldalra terelik át a forgalmat, szintén egy-egy sávot biztosítva a járművek számára. Kivételt képez ez alól a közvetlenül a határátlépési pont előtt található egészen rövid szakasz, ahol most is a Magyarország felé vezető oldalon halad a forgalom. 

A muravidéki autópálya hazánkhoz legközelebb eső szakaszán jelenleg csak az egyik pályatesten haladhat a forgalom
A muravidéki autópálya hazánkhoz legközelebb eső szakaszán jelenleg csak az egyik pályatesten haladhat a forgalom
Fotó: Gyuricza Ferenc

Megvárták a nyári idegenforgalmi főszezon végét

A szlovén autópálya üzemeltető állami társaság, a DARS közlése szerint a felújítás 15,5 millió euróba kerül. A munkálatok során kijavítják a burkolati hibákat, illetve új kopóréteget terítenek le, továbbá elvégzik az egyéb szükséges forgalomtechnikai és -biztonsági beruházásokat is. Mindezt egy szlovén építőipari vállalat, a Pomgrad végzi 240 napos teljesítési határidővel. A munkálatokat szándékosan a nyári idegenforgalmi főszezon végén indították, hogy a lehető legkevésbé akadályozzák a szlovéniai autópályán ilyenkor jelentősen megnövekvő forgalmat. A helyzetet ugyanakkor tovább nehezíti, hogy a Pince és Lendva közötti alsóbbrendű út tavaly megkezdett felújítása még nem ért véget, így azon sem zökkenőmentes a közlekedés. 

A muravidéki autópálya

A muravidéki autópályának is nevezett A5 jelű gyorsforgalmi út a második legnagyobb szlovéniai várost, Maribort köti össze a szlovén-magyar határral. Az autópálya Pince településnél csatlakozik a magyar M70-es autópályához, ezáltal Magyarország irányából végig gyorsforgalmi úton biztosítva közvetlen elérhetőséget az Adriai-tengerhez, illetve Olaszország vagy akár Svájc, Franciaország és Spanyolország felé is. A 81 kilométer hosszú muravidéki autópálya – aminek kiépítése három évvel az akkor még csak autóútként funkcionáló M70-es határig vezető szakaszának átadása után, 2008-ban fejeződött be – szűkített műszaki tartalommal valósult meg, ami többek közt azt jelenti, hogy nincs leállósávja vagy annak helyet biztosító füvesített padkája, csupán biztonsági leállóhelyeket foglalnak magukba a pályatestek. Emiatt a megengedett legnagyobb sebességet is csak 110 kilométer/órában engedélyezték rajta. 

 

