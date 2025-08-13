Zala az ország élvonalába tartozik – Mura Menti Napok, immár negyvenedik alkalommal

Minderről Dömők József, a Mura Menti Napok eseményeit szervező Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója tartott tájékoztatót. Mint mondotta: a Mura Menti Napok – amit Hármashatár Fesztiválnak is neveznek – a Festetics Napok és a Szegedi Szabadtéri Játékok után a harmadik legrégebbi kulturális programsorozat hazánkban. A gyökerei a 60-as évekig nyúlnak vissza, s hol Augusztusi Randevú, hol Mura Menti Napok elnevezéssel szervezték azt meg. A cél azonban mindig azonos volt, olyan változatos kínálatot szerettek volna nyújtani a dél-zalai kisváros és környéke lakóinak, amelyben kortól és érdeklődési körtől függetlenül mindenki megtalálja a kedvére valót.

Dömők József, a Mura Menti Napok programjait szervező Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

Fotó: Gyuricza Ferenc

Fotókiállítással kezdődik a 40. Mura Menti Napok sorozata

Az idei, immár 40. Mura Menti Napok csütörtökön 10 órakor a rendezvénysorozat történetét bemutató fotó- és dokumentumkiállítás megnyitójával kezdődik, ezen tárlatnak a Fáklya Művelődési Ház ad helyet. Szintén csütörtökön, 18 órakor a városi könyvtárban özv. Tímár Józsefné Györök Margit gobelinjeiből nyílik tárlat. Pénteken 19 órakor pedig Mozart Planet elnevezéssel egy Nagyboldogasszony-napi komolyzenei hangversenyt tartanak a plébániatemplomban.

Nemzetközi festőszimpózium és borásztalálkozó

Szombaton a már hagyományos Mura-Art Nemzetközi Festő Szimpóziumot rendezik meg körülbelül harminc hazai, horvátországi és szlovéniai képzőművész részvételével, s ugyanezen a napon a kemping területén szabadtéri filmvetítés is lesz, 20:30-tól a Csinibaba című magyar filmvígjátékot tekinthetik meg az érdeklődők. Vasárnap horgászversenynek, illetve a Letenyei Szőlő- és Gyümölcstermesztők Egyesületének már szintén hagyományos borásztalálkozójának és borkóstolójának ad helyet a város.

Megemlékezés a nemzeti ünnepről

A 40. Mura Menti Napok augusztus 20-án zárul, ezen a napon nemcsak a nemzeti ünnepről emlékeznek meg, hanem a nap során számos színpadi bemutató, zenés szórakoztató és közösségi program is várja a vendégeket.